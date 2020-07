Stadtbücherei Tettnang ist für die Sommerferien gerüstet

Höchste Ausleihzahlen hat die Stadtbücherei Tettnang seit jeher im August eines Jahres erzielt. Denn Ferienzeit ist für viele Menschen auch Lesezeit. In diesem Jahr könnte sich der Trend sogar verstärken, weil Corona noch immer dafür sorgt, dass viele andere kulturellen Angebote brach liegen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Stadtbücherei Tettnang hat in den vergangenen Monaten und Wochen so viele neue Romane für Kinder und Erwachsene angeschafft, wie ihr Etat es erlaubt. So wartet trotz hoher Ausleihzahlen eine reiche Auswahl unterschiedlichster Lesestoffe auf das Publikum.

Fulminant ist der Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ gestartet. Hier waren die Regale schon nach wenigen Tagen fast leergeräumt. Da viele Kinder aber motiviert und schnell lesen, kommen täglich Bücher zurück. Sie werden sofort gereinigt und können am selben Tag wieder ausgeliehen werden.

Seit Jahrzehnten hat es sich bewährt, dass die Stadtbücherei in den Sommerferien ihre Öffnungszeiten leicht ändert: Sie ist täglich vormittags und zusätzlich dreimal am späten Nachmittag geöffnet. Die Regelung beginnt in diesem Jahr mit dem ersten Ferientag am Donnerstag, 30. Juli. Nicht an Öffnungszeiten gebunden ist die Nutzung der digitalen Ausleihe. Rund um die Uhr und von überallher steht sie allen Bibliothekskunden mit gültigem Ausweis zur Verfügung. Wer Sorge hat, dass die entliehenen Medien Sand und Sonnenöl abbekommen könnten, findet unter Umständen im Bücherflohmarkt gespendeter Titel Lesestoff für den Urlaub.

Die Einhaltung der Abstandsregeln und das Tragen von Schutzmasken laufen bislang in der Stadtbücherei reibungslos. Auch an die Registrierungspflicht, die seit Anfang Juli gilt, haben sich die Besucher gewöhnt. Zudem wird immer gut gelüftet, so dass einem Besuch nichts im Weg stehen dürfte.