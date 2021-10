Stadtbücherei Tettnang fördert Fremdsprachenkenntnisse

Im Rahmen der „Interkulturellen Woche 2021 des Bodenseekreises“ lädt die Stadtbücherei Tettnang Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zu drei Bilderbuchtreffs mit „Elmar“ ein. An jedem Termin hören alle die Geschichte zuerst auf Deutsch und dann in einer anderen Sprache, wie die Stadtbücherei mitteilt. Alle Kinder verstehen mal mehr, mal weniger und lauschen dem Klang einer anderen Sprache. Danach basteln alle gemeinsam einen eigenen bunten Elmar.

Es geht los mit Französisch am Dienstag, 12. Oktober, Arabisch am Mittwoch, 13. Oktober und endet mit Englisch am 14. Oktober. Die kleine Reihe ist eine Kooperation mit dem Integrationsnetzwerk Tettnang mit dem Ziel, neugierig auf die Sprachen anderer zu machen. Die Veranstaltung am 14. Oktober (Englisch) ist bereits ausverkauft. Eine kostenlose Anmeldung für die Sprachen Französisch und Arabisch ist online möglich unter www.stadtbuecherei-tettnang.de oder in der Stadtbücherei unter der Telefonnummer 07542/510280.