Stadtbücherei Tettnang begeistert mehr als 300 Kinder

Das landesweite Kinderliteraturfest namens „Frederickwoche“ will Kindern die Freude an Sprache, an Geschichten und am Lesen vermitteln. Nach zwei Corona-Jahren war in der Stadtbücherei Tettnang schon nach Bekanntgabe des Programms zu spüren, wie wichtig auch den Schulen und Kindergärten dieses Ziel ist. Alle Angebote waren umgehend ausgebucht. Die Kinderbibliothek setzte in ihrer Programmplanung auf die Kraft von bewährten Klassikern in Gedichten und Märchen sowie auf die Kunst hochkarätiger Bühnengäste.

Den Anfang machte Oliver Steller mit seinem Kinderlyrikprogramm. Drei vierte Klassen aus der Schillerschule ließen sich mitreißen von den gesungenen und vorgetragen Gedichten auch großer Literaten wie Bertold Brecht oder Theodor Fontane. Dessen Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck“ rezitierte die vierte Klasse von Elke Sorg im Chor mit und bescherte damit der ganzen Bücherei einen vielstimmigen Gänsehauteffekt.

Für das Märchen vom „Dicken fetten Pfannkuchen“ war das Moussong-Theater aus Augsburg nach Tettnang eingeladen worden. Es spielte vormittags und nachmittags im jeweils ausverkauften KITT eine phantasievolle und künstlerisch ausgereifte Inszenierung, die Erzieherinnen, Lehrerinnen, Eltern und Kinder begeisterte.

Mit Sabine Braunger war auch eine Tettnangerin Teil des Programms. Unter dem Motto „Wünsche-Wunder-Funkel-Zauber“ inszeniert sie für Kindergartengruppen in Soloprogrammen Märchen. „Dornröschen“ gab es in diesem Jahr, gemäß der Reihe als persönliches, liebevoll ausgestattetes Erzähltheater, ganz im ursprünglichen Sinn dieser Gattung.

Den Schlusspunkt des diesjährigen Festivals setzt ein Großer der aktuellen Kinderliteratur: THILO, der schon über 100 Kinderbücher geschrieben hat, gastiert mit „Madame Kunterbunt“ und ihrem „Geheimnis der Mutmagie“. Es kommen dritte und vierte Klassen aus Kau, die sich bereits auf eine Begegnung mit dem bekannten Autor freuen.

Kinder lassen sich für Geschichten und das Lesen begeistern – dieses Fazit zieht die Kinderbibliothek Tettnang nach ihren fünf gelungen Veranstaltungen mit mehr als 300 Besuchen zum „Fredericktag 2022“.