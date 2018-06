Stadtbücherei wünscht sich neuen Eingangsbereich

Die Stadtbücherei Tettnang will weiter eine Bücherei sein. Das machte deren Leiterin Cosima Kehle in der vergangenen Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Tettnang deutlich.

Zwar werden immer mehr digitale Medien wie E-Books oder auch per Download ausgeliehen, aber dennoch sei ein Buch etwas besonderes. „Ein Buch gehört zur europäischen Geistesgeschichte“, sagte Kehle. Über eine Namensänderung, die das Wort „Medien“ beinhaltet hätte, sei intern diskutiert worden. „Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir immer Bücher haben werden. Zumindest Roman- und Kinderbücher“, sagte sie. Außerdem sei der Name nur so gut wie das Angebot, machte sie deutlich. Bürgermeister Bruno Walter ergänzte an Kehle gewandt, dass sich der Begriff „Bücherei“ zwar alt anhöre, aber diese ein Begegnungsort sei, der mit Herzblut gefüllt werde. „Es sind die Menschen, die die Einrichtung am Ende so wertvoll machen“, sagte er.

Eine der Kernaufgaben der Bücherei war 2017 die Beratung von Nutzern. „Beratung wird immer wichtiger, weil immer mehr digital gelesen wird“, sagt die Büchereileiterin. So sei zuletzt der Brockhaus als digitale und immer aktuelle Version angeschafft worden, was aber voraussetze, dass man zum Beispiel Schüler darauf aufmerksam machen müsse. „Den Brockhaus sieht man ja jetzt nicht mehr“, sagte sie.

In der Aufgabe der Tettnanger Stadtbücherei sieht Kehle auch klar die Sicherung von Artikel 5 des Grundgesetzes. Denn demnach habe nicht nur jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern, sondern auch sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. „Jeder hat das Recht sich zu informieren“, sagt sie. Dabei stehe die Bücherei gerne zur Verfügung.

Ferienzeit besonders gefragt

Die Stadtbücherei will außerdem für den Zeitschriftenbereich weitere Tablets anschaffen und weiter Bildungsveranstaltungen im Haus haben. Weiter festhalten will die Leiterin außerdem daran, dass es keine Ferienschließzeiten sowie weiterhin auch Samstagsöffnungszeiten gibt. Das sei die Zeit, in der besonders viele Besucher im Haus seien, so Kehle. Die Ausschussmitglieder lobten alldurchgehend das Engagement des Büchereiteams sowie deren intensive Auseinandersetung mit dem eigenen Auftrag.

Damit der Besuch in der Stadtbücherei für einige Kunden in Zukunft angenehmer wird, soll laut Kehle der Eingangsbereich spätestens im kommenden Jahr neu gestaltet werden. Aus den beiden klassischen Eingangstüren sollen automatische Schiebetüren werden. Das sei für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen deutlich einfacher und steigere die Aufenthaltsqualität in der Bücherei, sagte Kehle.