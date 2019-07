Stadtbücherei Tettnang macht „Heiß auf Lesen“

Die Stadtbücherei lädt Kinder in den Sommerferien zum Sommerleseclub ein Beginn ist am Dienstag, man kann aber die ganzen Sommerferien über dazustoßen, wie die Bücherei mitteilt. „Heiß auf Lesen“ lautet das Motto der Leseaktion für Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Start der Aktion ist am Dienstag, 16. Juli.

Die Stadtbücherei hat für den Sommerleseclub viele attraktive Bücher ausgewählt, zu denen man nach dem Lesen eine Frage beantworten soll. Wer mitmachen möchte, kann sich ab Dienstag, 16. Juli, in der Stadtbücherei anmelden und erhält dabei ein Clubheft. In diesem Clubheft befinden sich Antwortzettel, die man nach dem Lesen ausgefüllt in der Bücherei abgeben kann. Für jedes gelesene Buch mit der richtigen Antwort wandert ein Los in die Lostrommel. Und aus dieser werden am Ende der Aktion attraktive Preise gezogen. Wer viel liest, hat also bessere Gewinnchancen. Ganz abgesehen davon, dass jedes gelesene Buch schon einen Gewinn für die Jungen und Mädchen darstellt.

Die Kinderbibliothek hat von Geschäften aus Tettnang und der Umgebung zahlreiche Preise erhalten, die mit „Zauberer Mirakuli“ bei der Abschlussveranstaltung am Samstag, 14. September, um 10.30 Uhr verlost werden.

„Heiß auf Lesen“ ist ein baden-württembergweites Projekt, das vom Regierungspräsidium Tübingen aus über die Staatliche Fachstelle für Bibliothekswesen gesteuert wird. Insgesamt beteiligen sich zahlreiche Bibliotheken aus dem Regierungsbezirk daran. Die Aktion fand im vergangenen Jahr bei Eltern, den Mädchen und Jungen großen Anklang und wurde mit Begeisterung aufgenommen. „Toll, dass es in diesem Jahr weiter geht. Meine Kinder sind schon ganz ungeduldig“, lautet der Kommentar einer Mutter. Und die ersten Leseratten warten schon, bis der Leseclub beginnt.