Stadt warnt vor„ungarischer Sammlung“

Im Tettnanger Stadtgebiet und in angrenzenden Ortschaften sind laut Stadtverwaltung Handzettel in den Briefkästen verteilt worden, die auf eine sogenannte „ungarische Sammlung“ hinweisen. Laut dem Handzettel sollen alle möglichen Gegenstände vor den Häusern deponiert werden: von Rasenmähern, über Fahrräder, Mopeds, defekten Elektrogeräten, Türen und Fenstern bis hin zu Porzellan, Teppichen und Bekleidung, um nur einige der aufgelisteten (Sperrmüll-)Gegenstände zu nennen. Laut Verwaltung ist die für Freitag, 30. Oktober, angekündigte Sammlung allerdings illegal.

Die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass sich die „Organisatoren“ nur die für sie relevanten Güter heraussuchen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Ein guter Zweck werde damit oft nicht verfolgt, der Fokus liege eher auf dem Versuch, mit den überlassenen Gegenständen in irgendeiner Weise Gewinn zu erzielen. Der unbrauchbare Rest bleibt gegebenenfalls am Straßenrand oder in umliegenden Wäldern zurück und muss dann schließlich auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt werden.

Eine Unterscheidung sollte jedoch beispielsweise im Hinblick auf Sammlungen von ortsansässigen Vereinen oder der Feuerwehr (Altpapiersammlungen, Schrottsammlung) getroffen werden. Auf diese werde in der Regel aber öffentlich durch entsprechende Anzeigen hingewiesen.

Die Stadtverwaltung bittet daher alle Bürger, „dem Sammelaufruf nicht zu folgen und weder Gegenstände am Straßenrand zur Abholung bereitzustellen, noch persönlich zu übergeben“.