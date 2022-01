Stadt Tettnang bereitet in diesem Jahr Großprojekte vor

Dass der Beigeordnete Gerd Schwarz am Mittwoch die Beratung über den Haushalt geleitet hat, ist ungewöhnlich. Doch er entschuldigte Bürgermeister Bruno Walter gleich zu Beginn. Er sei Kontaktperson gewesen und zeige selbst Erkältungssymptome. Gleichwohl sei der Test am Mittwoch negativ gewesen. Gleiches galt am Donnerstag immer noch, wie eine Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bei der Stadt Tettnang ergeben hat.

Den Entwurf besprechen jetzt in der Folge die Fraktionen und dann die Gremien. Nach den Ortschaftsräten erfolgt die Vorberatung am 17. Februar im Verwaltungsausschuss. Die abschließende Beratung und Verabschiedung obliegt dann dem Gemeinderat am 9. März.