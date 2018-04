Stadt plant Neubau für Obdachlose

1,8 Millionen Euro soll der Neubau der städtischen Obdachlosenunterkunft an der Jahnstraße 13 in Tettnang kosten. Der Gemeinderat hat dem Finanzierungsbedarf des Eigenbetriebs Wohnungsbau Tettnang zugestimmt. Nun können die Abteilungen der Stadtverwaltung in die Detailplanung einsteigen.

Die Rahmenbedingungen für das neue Haus stehen schon vorab fest. 450 Quadratmeter Wohnfläche soll das dreigeschossige Gebäude haben. Hinzu kommen ein Keller und ein Fahrradschuppen.

Sechs bis neun Wohnungen

Geplant sind sechs bis neun Wohneinheiten. Eine Million Euro sind für den Bau in diesem Jahr veranschlagt, 2019 sind es weitere 800 000 Euro. Das Grundstück im Wert von 159 000 Euro wird von der Stadt in die Bilanz des Wohnbaubetriebs aufgenommen. Das Gebäude, das in den 60er Jahren gebaut wurde, ist in der Vergangenheit als Obdachlosenunterkunft genutzt worden. Eine der acht Wohnungen sei derzeit auch noch belegt, sagt Judith Maier, Pressesprecherin der Stadt Tettnang. Für eine weitere Belegung sei das Haus in einem zu schlechten Zustand. „Renovieren hätte sich nicht mehr gelohnt“, sagt Maier. Neben der Jahnstraße gibt es unter anderem weitere städtische Wohnungen an der Oberhofer Straße sowie am Manzenberg. In den Wohnungen werden Geflüchtete und Obdachlose untergebracht, je nach Bedarf. So will die Stadt auch mit dem Neubau verfahren.

In der nächsten Sitzungsrunde steht der Neubau der Obdachlosenunterkunft auf der Tagesordnung, sagt Maier. Zunächst werden die Räte nichtöffentlich über das Vorhaben beraten, dann öffentlich. Erst danach können die Abbruch- und Bauaufträge vergeben werden. Wann die Bagger letztendlich rollen werden, kann Maier noch nicht sagen. Sie geht aber davon aus, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden könnte.