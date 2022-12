Staatsanwaltschaft: 560 Euro für ein Zimmer sind kein Wucher

Nun liegt die Sache bei der Generalstaatsanwaltschaft: Konrad Möbus, Ehrenamtlicher aus Tettnang, hatte einen Vermieter wegen Mietwuchers angezeigt. Der hatte ein kleines Zimmer für 560 Euro Kaltmiete und 250 Euro Nebenkosten an eine Ukrainerin vermietet. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte das Verfahren eingestellt. Möbus legte Beschwerde dagegen ein. Was dazu führt, dass das Ganze jetzt quasi eine Etage höher geprüft wird.

Der Tettnanger ist der Überzeugung, dass die Sachlage klar ist: Auf Basis eines Videos der Frau, die er ehrenamtlich betreut hat, hat das möblierte Dachzimmer bei Einberechnung der Dachschrägen rund zehn Quadratmeter. Und das wären dann 56 Euro pro Quadratmeter. Schätzt man etwas großzügiger und legt 16 Quadratmeter wie die Staatsanwaltschaft an, sind es immer noch 35 Euro. Die Frau durfte Räume des Hauses mitnutzen. Laut Möbus wurden allerdings auch unentgeltliche Putzdienste oder Kinderaufsicht eingefordert.

Staatsanwaltschaft: „Kein Wahrscheinlichkeit für Verurteilung“

Die Staatsanwaltschaft verweist in ihrer Begründung der Einstellung darauf, dass keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Verurteilung des Beschuldigten bestehe. Der Tatbestand sei zwar erfüllt, wenn die ortsübliche Miete um 50 Prozent überschritten werde. Man müsse aber auch „individuelle Besonderheiten“ berücksichtigen. Das bestätigt auch eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft: Die Überschreitung für sich genommen reiche nicht aus.

Zum einen habe das Landratsamt Bodenseekreis die Miete gezahlt und halte diese für „noch angemessen“, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Hintergrund ist die sogenannte „Angemessenheitsgrenze“ für die Bruttokaltmiete einer Wohnung bis zu 45 Quadratmetern in Tettnang, die bei 525 Euro liegt. So veröffentlicht das Landratsamt es in einer Tabelle auf der eigenen Webseite. Und hier fallen 16 Quadratmeter eben sozusagen in die Kategorie „bis zu 45 Quadratmeter“.

Ziel: Geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterbringen

Die Werte gelten für das bis Ende des Jahres geltende Hartz IV. Laut Staatsanwaltschaft gilt im vorliegenden Fall allerdings, dass die Grenze höher gezogen werden sollte, weil ja eben der Anreiz für Vermieter geschaffen werden sollte, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen – weswegen das Jobcenter auch die 560 Euro übernommen hatte.

Konrad Möbus (hier bei einem Redaktionsbesuch) hatte Anzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren eingestellt. Dagegen hatte der Tettnanger Ehrenamtliche jetzt Beschwerde eingereicht. (Foto: Archiv: Mark Hildebrandt)

Nun könnte man ja auf die Idee kommen, dass die normale Angemessenheitsgrenze von 525 Euro auf den Quadratmeterpreis anzurechnen wäre. Hieße in diesem Fall: Wenn für 45 Quadratmeter maximal 525 Euro möglich wären, wären es für 16 Quadratmeter rund 187 Euro Kaltmiete, die ein Vermieter verlangen könnte – plus eben einen Zuschlag für die Unterbringung von geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Jobcenter: Es geht um Leistungsrecht, nicht um Wohnungsgröße

Auf eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ äußert das Landratsamt allerdings: „Bei der Prüfung, ob bzw. in welcher Höhe Kosten der Unterkunft leistungsrechtlich berücksichtigt werden müssen, ist nicht entscheidend, wieviel Quadratmeter tatsächlich bewohnt werden.“ Innerhalb der Angemessenheitsgrenze seien Leistungsberechtigte in der Wahl der Größe der Wohnung grundsätzlich frei.

Vereinfacht könnte man sagen: Es wird eben bezahlt, was es nun mal kostet.

Der Grund hierfür liegt darin, dass seit 2020 das Verfahren ein anderes geworden ist. Im SGB II (Sozialgesetzbuch) beschreibt §67, dass „die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für die Dauer von sechs Monaten als angemessen gelten.“ Heißt aus Sicht des Jobcenters, so die Antwort, dass „sämtliche Kosten der Unterkunft und Heizung vorübergehend als sozialrechtlich angemessen“ gelten.

Ausnahme bisher: Umzüge

Die zu Grunde liegende Tabelle dient in dem Zusammenhang laut Landratsamt lediglich dazu, „leistungsrechtlich beurteilen zu können, ob Kosten der Unterkunft in voller Höhe berücksichtigt werden können“. Und weiter: „Diese Angemessenheitsgrenzen sind jedoch keine Handhabe, um in die mietrechtliche Beziehung zwischen dem Sozialleistungsempfänger und dem Vermieter eingreifen zu können.“

Eine Ausnahme gab es bisher bei Umzügen – hier gab es bisher erst eine Zusage, wenn die neuen Kosten der Unterkunft sozialrechtlich angemessen waren.

Mit Bürgergeld verschärft Situation sich nochmals

Mit dem Jahreswechsel wird sich die Situation mit dem Übergang zum Bürgergeld nochmals verschärfen. Denn hier greift eine „sogenannte Karenzzeit von einem Jahr, in der sozialrechtlich unangemessene Kosten der Unterkunft grundsätzlich übernommen werden müssen, bevor ein Kostensenkungsverfahren eingeleitet werden kann.“

Dass es hier Missbrauchsmöglichkeiten gibt, ist dem Landratsamt bewusst: „Die durch das Gesetz vorgesehene Systematik, die regional sehr unterschiedlichen Wohnungsmarktsituationen und die aktuelle krisenhafte Lage wegen der Flucht vieler Menschen sorgen dafür, dass seitens mancher Vermieter das finanziell Mögliche maximal ausgereizt wird.“

Behörde: „Eine richtige Handhabe gibt es nicht“

Allerdings sei wegen der Masse der Anträge eine detaillierte Prüfung kaum möglich. Zumal das Ziel sei, das Geld möglichst schnell auszuzahlen. Falle ein massiver Missstand auf, so das Landratsamt, „können wir beratend darauf hinweisen und den Menschen nahelegen, sich juristisch dagegen zu wehren“. Eine richtige Handhabe gebe es indes nicht. Und es sei „angesichts der Wohnungsnot, Sprachbarrieren und Notsituation der Betroffenen meist eine theoretische Option“.