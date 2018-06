St. Johann feiert fröhliches Sommerfest

Ein Sommerfest hat die Gemeinde St. Johann in Tettnang zum Patroziniam 24. Juni gefeiert. Zum eröffnenden Gottesdienst füllte sich die St. Johann-Kapelle bis in die Seitenschiffe hinein mit den zahlreichen Besuchern, berichtet die Gemeinde in einem Schreiben.

In der Eucharistiefeier bezeichnete Pfarrer Rudolf Hagmann bei seiner Ansprache Johannes den Täufer als eine Brücke zwischen dem Alten und Neuen Bund, eine Brücke zwischen einem gnädigen Gott und den Menschen, denn Johannes‘ Name bedeute: Gott ist gnädig. Gnadenlose menschliche Urteile in Politik und Sport über andere Politiker, über Spieler, Trainer und Mannschaften füllten derzeit die Medien. Als wohltuend dagegen erfahre man das wohlwollende Miteinander, den zugewandten Umgang in St. Johann, denn die Gnade Gottes komme durch Pflegerinnen und Helfer, die den ihnen anvertrauten Menschen Respekt entgegen bringen und damit deren Würde gerecht werden.

Beisammensein auf der Terrasse

Mit herzlichen Worten dankte Heimleiter Norbert Schuster Pfarrer Hagmann für die Feier der Liturgie und seine Worte, dem mitfeiernden Pfarrpensionär Erhard Winter und dem Organisten Georg Grass. Im Laufe des anschließenden fröhlichen Beisammenseins auf der Terrasse und vor dem Heim begrüßte er Diakon Michael Hagelstein und die Einsatzleiter vom Hospizverein, Antje Claßen und Bianka Mosch. Schwungvoll unterhielt die Kapelle Probst die Festgäste mit beschwingten Weisen und lud sie bei den beliebten Ohrwürmern zum Mitsingen ein. Als Augenschmaus präsentierte sich wieder die Fitness-Gruppe des TSV Tettnang unter Leitung von Sylvia Stopper und riss die Zuschauer mit ihren eleganten Tanzschritten und synchronen Gebärden zu Beifallsstürmen hin. Der gemeinsame Dienst der Hauptamtlichen aus Hauswirtschaft, Pflege und Sozialdienst mit den vielen ehrenamtlichen Helfern beim Bedienen und Betreuen, am Ausschank und Grill ließ das Patrozinium bei strahlender Sonne zu einem fröhlichen Sommerfest der Begegnung und des Zusammenhalts von Bewohnern, Betreuern und Gästen werden.