St. Gallus wählt den Kirchengemeinderat

In St. Gallus findet am 21. und 22. März die Kirchengemeinderatswahl statt. Der alle fünf Jahre zu wählende Kirchengemeinderat ist das demokratisch gewählte Gremium, das mit Pfarrer Rudolf Hagmann zusammen die Kirchengemeinde St. Gallus leitet.

Schon das Zweite Vatikanische Konzil, schreibt Pfarrer Rudolf Hagmann in einer Pressemitteilung zur Kirchengemeinderatswahl, und dann danach in Deutschland die Würzburger Synode, haben beschlossen: Kirche sind nicht nur die geweihten Amtsträger, sondern alle getauften Männer und Frauen, die alle an den Aufgaben der Kirche teilhaben. Gewürdigt wird, dass alle mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten und Begabungen mitwirken können, und es Gremien und Räte geben muss, in denen sich diese Beteiligung realisieren kann. So sei es in den Gemeinden auch zur Einrichtung des Kirchengemeinderates (KGR) gekommen. Im KGR wird beraten und entschieden, was das Leben der Gemeinde betrifft, und für die Umsetzung des kirchlichen Auftrags entscheidend ist. Und da zeigt sich ein breites Feld. Seelsorgerliche Fragen der Liturgie und Verkündigung stehen genauso an, wie die Verantwortung für die Kindergärten oder die Sozialstation und auch die Sorge für die Finanzen und Gebäude.

Für die bevorstehende Wahl haben sich in Tettnang 19 Frauen und Männer bereit erklärt, für den KGR zu kandidieren. Pfarrer Rudolf Hagmann: „Sie sind im KGR Ansprechpartner für Anregungen, Wünsche und auch Beschwerden von Gemeindemitgliedern und koordinieren die Vielfalt von Gruppen, Bewegungen, Interessen, Richtungen, Diensten und Engagements in unserer Gemeinde, und bemühen sich um die Einheit der Gemeinde.“ In einzelnen Sachausschüssen tragen sie zum Gelingen der KGR-Arbeit bei. Der KGR kümmert sich als Träger um die Ausrichtung, Leitung und Finanzierung der Einrichtungen der Kirchengemeinde (Kindergärten, Sozialstation, Familienpflege, Nachbarschaftshilfe). Er verwaltet die Finanzen und trägt Sorge für die der Gemeinde gehörenden Gebäude und Grundstücke. Er bemüht sich, Menschen aus der Gemeinde für die Botschaft Jesu zu gewinnen und zum Engagement in der Gemeinde einzuladen.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Katholischen Kirchengemeinde St. Gallus Tettnang, die am Samstag, 21. März, das 16. Lebensjahr vollendet und in Tettnang ihren Hauptwohnsitz haben. Gewählt wird durch persönliche Stimmabgabe in den beiden Wahllokalen: In der St. Anna-Kapelle beziehungsweise im Gemeindezentrum St. Gallus oder durch Briefwahl. Zur persönlichen Stimmabgabe müssen Benachrichtigungskarte und Stimmzettel mitgebracht werden zur St. Anna-Kapelle am Samstag, 21. März, zwischen 16.30 bis 18.15 Uhr oder zum Gemeindezentrum St. Gallus am Sonntag, 22. März zwischen 8 und 18 Uhr.

Bei Briefwahl muss die Benachrichtigungskarte und die persönliche Erklärung in den äußeren Umschlag gesteckt werden. Die Wahlbriefe müssen bis spätestens Sonntag, 22. März, 18 Uhr das Pfarramt oder das Wahllokal erreicht haben.