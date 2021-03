St. Gallus: Gottesdienste am Palmsonntag

Mit der Feier des Palmsonntags beginnt für Christen die Karwoche. In verschiedenen Gottesdiensten verarbeitet die die St. Gallus-Gemeinde die Abschnitte vom letzten Weg Jesu, beginnend vom Einzug in Jerusalem bis hin zur Auferstehung. Jeder Gottesdienst hat dabei seinen eigenen Charakter, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Gottesdienst zum Palmsonntag findet am Samstag, 27. März, um 18.30 und am Sonntag, 28. März, um 9 Uhr statt. Außerdem lädt die Gemeinde am Sonntag um 11 Uhr zu einem Familiengottesdienst ein.

Die Gemeinde bittet darum, Palmzweige mit an den jeweiligen Platz zu nehmen, wo diese gesegnet werden. Gesegnete Palmzweige werden auch zum Mitnehmen ausgelegt. Im Anschluss bekommen alle Palmträger eine Palmbrezel geschenkt.

Von 15 bis 17 Uhr gibt es in der St.-Georgs-Kapelle einen Palmsegen „to go“. Dort werden die Palmen gesegnet. Die Kinder bekommen zu ihrem Palmen auch hier eine Palmbrezel geschenkt. Am Palmsonntag ab 18.30 Uhr findet zudem ein Bußgottesdienst statt.

Die Anmeldung zu den Gottesdiensten um 9 und 11 Uhr erfolgt über das Pfarrbüro unter Telefon 07542 / 937 40.

Wegen der begrenzten Anzahl der Gottesdienstteilnehmer, bietet die katholische Kirchengemeinde auch die Möglichkeit, den Gottesdienst am Palmsonntag, um 9 Uhr von zuhause aus live mitzuerleben. Der Gottesdienst wirde auf dem Youtube-Kanal von „Messmer Multimedia“ übertragen. Beginn ist 15 Minuten vor dem Gottesdienst. Unter www.kath-kirche-tettnang.de ist der Gottesdienst ebenfalls über einen Link abrufbar.

Außerdem werden alle Gottesdienste weiterhin über das Telefon übertragen. Interessierte wählen hierfür die Telefonnummer 0221 / 98 88 21 19 und geben nach der Aufforderung den Zugangscode 1050583 gefolgt von der #-Taste ein.