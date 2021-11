St. Gallus Gemeinde fährt ins Allgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

28 Kinder und 21 Erwachsene aus der Tettnanger St. Gallus Gemeinde haben am Familienwochenende vom 1. bis 3. Oktober in Weitnau im Allgäu teilgenommen. Am Freitagnachmittag ist die Gruppe in Tettnang gestartet, abends wurden die Zimmer bezogen und es wurde gemeinsam gegrillt. Die herrliche Wanderung am Samstag, durch den Eistobel und auf die hohe Kugel, war das Highlight des Wochenendes - nicht zuletzt wegen des fantastischen Spätherbstwetters. Ein spannendes Fußballturnier zwischen Kindern und Eltern und ein Lagerfeuer mit Stockbrot rundeten den Tag ab. Am Sonntag besuchten Michael und Lydia Hagelstein die Familien im Allgäu, um einen gemeinsamen Erntedank-Gottesdienst zu feiern.