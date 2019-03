Tettnang - Die ersten Mieter sind schon in die Häuser an der Loretostraße 71 und 73 eingezogen – obwohl die Häuser gerade erst verputzt werden und bisher nur eine Schotterpiste in die Siedlung führt. Das St. Anna- Quartier nimmt Gestalt an. Die Träger zogen in dieser Woche eine positive Zwischenbilanz.

Bis Ende 2019, nur drei Jahre nach dem Gemeinderatsbeschluss, sollen 130 Wohnungen mit 7700 Quadratmetern Fläche bewohnt sein. Die Hälfte davon wird unter dem durchschnittlichen ortsüblichen Preis (laut Mietspiegel) vermietet. 30 Prozent des Wohnraumes soll sieben Euro pro Quadratmeter kosten, weitere 20 Prozent werden für 9,50 Euro vermietet. Das soll umgesetzt werden, obwohl Handwerker rar sind, die Rohbaupreise steigen und allein die Außenanlagen rund 1 Million Euro, statt der geplanten 400 000 Euro kosten werden.

Vergabe nach Punktesystem

Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gibt es schon jetzt reichlich. Für die Vergabe der Wohnungen haben die Genossenschaften ein Punktesystem entwickelt. Tettnanger und Bewerber, die schon hier arbeiten, sammeln ebenso Pluspunkte wie Familien mit Kindern oder einer pflegebedürftigen Person. 10 Prozent der Wohnungen vergibt die Kirche. Auch hier sollen Menschen mit Behinderung und Familien mit Kindern den Vorrang haben. Für zehn Prozent hat die Stadt ein Vorschlagsrecht. Sie will ebenfalls nach sozialen Aspekten auswählen. Weitere zehn Prozent werden über die Stiftung Liebenau vermietet, die hier unter anderem Wohngruppen mit schulpflichtigen Kindern ansiedeln möchte.

Wer als Mieter zum Zug kommt, muss Genossenschaftsmitglied werden. Die Höhe des zu zeichnenden Anteils soll vom Preis der Wohnung abhängen. Der Genossenschaftsanteil ersetzt die Kaution und wird zurzeit mit drei Prozent verzinst, eine Nachschusspflicht ist nicht vorgesehen. „Monetäre Gründe dürfen für Mietinteressenten kein Hinderungsgrund sein“, beruhigt Lothar Reger

Ziel sind Dauermieter. Die Genossenschaften versprechen einen lebenslangen Mietvertrag. Für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern eigne sich das Quartier deshalb nicht, findet Bürgermeister Bruno Walter. Bürger mit Bleiberecht, könnten aber durchaus Teil der angestrebten Mieter Mischung sein und fördern seiner Ansicht nach auch den zugrundeliegenden Gedanken der Integration.

Herzstück der Anlage ist ein Pavillon, in dem die Quartiermanager, die von der Kirche und (mit Unterstützung der Stiftung Liebenau) von der Stadt kommen, Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, Netzwerke aufbauen und eine funktionierende Nachbarschaft rund um die historische Kapelle aufbauen sollen. Das St. Anna Quartier gilt nicht nur in Tettnang als Vorzeigeobjekt: Ende 2017 wurde es als innovatives Konzept im Rahmen des Landeswettbewerbs Quartier 2020 mit einem Preisgeld von 30 000 Euro bedacht. Das St. Anna-Quartier errang außerdem den Akademiepreis der evangelischen Kirche. Möglich wurde bezahlbares Wohnen rund um St. Anna, weil die katholische Kirche den beiden Genossenschaften als Bauträger den größten Teil des Geländes in Erbpacht überließ. Die Entscheidung wurde sogar in Rom abgesegnet.

Das Projekt war nur zu stemmen, weil alle Partner auf Profitmaximierung verzichteten. „Grundstücke zum Marktwert verkaufen, geht dabei nicht“, erläutert Sebastian Merkle von der Familienheim Genossenschaft.

Bürgermeister Bruno Walter fände es ideal weiter ähnliche Quartiere anzusiedeln: „Es gibt da durchaus schon Gespräche.“