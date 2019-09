SSC TT startet mit neuen Kursen in den Herbst

Beim Ski und Sport Club Tettnang starten in den kommenden Wochen einige neue Kurse. Hier ist eine Übersicht:

Body Mind Balance mit Iris, ab Montag, 16. September, 17.15 bis 18.15 Uhr, Stadthalle Foyer. Iris zeigt, wie man mit harmonischen Bewegungen die Gelenke mobilisiert und die Beweglichkeit steigert. Balance-Übungen zur sanften Kräftigung der gesamten Muskulatur und wohltuende Dehnübungen, um Verspannungen zu lösen, plus Entspannungs- und Atemübungen für mehr innere Ausgeglichenheit und Wohlbefinden.

Fitness Dance/Latin Style mit Iris, Montag, 16. September, 18.30 bis 19.30 Uhr, Stadthalle Foyer. Für alle, die zu heißer Latino-Musik ihre allgemeine Ausdauer verbessern wollen. Klassische Muskelkräftigungsübungen runden den Kurs ab. Weitere Infos und die Anmeldung, Telefon 0170 / 285 28 83 oder E-Mail an bodymindbalance@web.de.

Zumba I mit Thelma, ab Montag, 16. September, 18.30 bis 19.30 Uhr, Stadthalle, ist ein vom Latino-Lebensgefühl inspiriertes Tanz- und Fitness-Programm mit südamerikanischer/internationaler Musik und Tanzstilen. Aus dieser Kombination entsteht ein dynamisches, begeisterndes und sehr effektives Training.

Zumba II mit Thelma, ab Montag, 16. September, 19.30 bis 20.30 Uhr, Stadthalle Foyer. Weitere Infos und die Anmeldung, Telefon 0172 / 960 22 24 oder E-Mail an thelmavera@hotmail.com.

Pilates mit Sabine, ab Dienstag, 17. September, 18 bis 19 Uhr, Stadthalle Foyer. Sabine zeigt, wie mit einem Ganzkörpertraining einzelne Muskeln/Muskelpartien gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt werden. Fließende Bewegungen zur Stärkung der Tiefenmuskulatur im Wechsel mit Kräftigungsgymnastik von Bauch, Beinen, Po und Rücken. Ziel sind Abbau von Verspannungen und psychische/emotionale Balance.

Yoga mit Sabine, ab Dienstag, 17. September, 19.15 bis 20.15 Uhr, Stadthalle Foyer. Für Anfänger und alle, mit etwas Erfahrung im Hatha-Yoga. Erlernen von Yoga-Haltungen und Vertiefen der Praxis mit bekannten/neuen Asanas, Atem-, Konzentrations-, und Entspannungsübungen. Ziele sind Einklang von Körper, Geist und Seele, Kräftigung der Muskulatur und verbesserte Beweglichkeit. Bitte bequeme Kleidung, warme Socken und Matte mitbringen. Weitere Infos und die Anmeldung per E-Mail an yogapilates-ssc@web.de.

Body Power mit Sonja, ab Dienstag, 1. Oktober, 19 bis 20 Uhr, Stadthalle. Mit fetziger Musik und einfachen Aerobic-Elementen wird aufgewärmt, ein effektives Kräftigungsprogramm (Bauch, Beine, Po, Rücken) bringt die Fettverbrennung so richtig in Schwung. Ein Training, das Euch fit und belastbar macht. Infos und die Anmeldung per E-Mail an bodypower-ssc@web.de.

Thai Bo mit Petra, ab Donnerstag, 19. September, 18 bis 19 Uhr, Stadthalle Foyer, forderndes Konditionstraining mit Elementen aus verschiedenen Kampfsportarten, das Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination trainiert.

FunTone mit Petra, ab Donnerstag, 19. September, 19 bis 20 Uhr, ist eine intelligente Verbindung von funktionellen Bewegungen mit idealer Dauer und zielsicher gewählten Trainingslevels für effiziente Trainingsreize. Einfaches, aber intensives, funktionelles Toning für schnell sichtbare Ergebnisse für den ganzen Körper und jede Problemzone. Weitere Infos und die Anmeldung per E-Mail an bp.somschor@t-online.de.