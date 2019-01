SSC Tettnang absolviert Lawinensicherheitstraining

Es gibt immer mehr Skirouten- und Variantenfahrer in den Bergen, die aus Sicherheitsgründen aber unbedingt eine spezielle Ausrüstung benötigen: Schaufel, Sonde und Lawinenverschüttendensuchgerät. Viele der Abseitsfahrer haben bei ihren Touren auch auch so etwas, dabei jedoch sollten sie es im Ernstfall auch bedienen können. Mit zehn Teilnehmern fuhr der Ski- und Spotclub Tettnang deshalb ins Skigebiet Andelsbuch. Auf dem Plateau unterhalb der Niedere bauten Tristan Fischer und Matthias Häfele einen Übungsparcours auf, bei dem verschiedene vergrabene Rucksäcke mit Sendegerät gefunden und mit der Sonde dann lokalisiert werden mussten. Auch das Ausgraben in der Gruppe will gelernt sein: Um das Handling mit der Lawinensonde zu trainieren, wurde eine Sondenbar aufgebaut. Die Teilnehmer konnten verschiedene vergrabene Gegenstände sondieren und sollten dann erraten, was es war. Es wurde in zwei Gruppen gearbeitet, eine Gruppe war jeweils auf Skirouten und Varianten unterwegs, um auch das richtige Verhalten nach den Vorgaben des Lawinenlageberichts zu trainieren. Am Ende wurde noch als gemeinsame Abschlussübung der Ernstfall simuliert. Die Teilnehmer waren begeistert, sodass beschlossen wurde, dieses Training, das eigentlich zweijährig geplant war, künftig jedes Jahr anzubieten. Foto: Verein