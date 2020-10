SSC startet die Hallengymnastik

Der Ski- und Sportclub Tettnang startet laut einer Ankündigung die Hallengymnastik, ein Schnuppertraining gibt es im Oktober. Das Einsteigertraining Fit & Fun beginnt am Montag, 5. Oktober. Es ist immer montags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle. Der Kurs eignet sich für Leute, die noch nie oder schon länger keinen Sport mehr gemacht haben, es ist ein sanftes Fitnesstraining. In dieser Stunde werden gezielt Gelenk- und Muskelkraft gesteigert. Anmeldung unter E-Mail an yogapilates-ssc@web.de

Der Kurs SkiFit/Dynamische Gymnastik findet ab 5. Oktober immer montags, 18.30 bis 19.30 Uhr, in der Gymnasiumsporthalle statt. Es handelt sich um Ausdauer- und Kräftigungstraining als Vorbereitung auf die Skisaison vor. Anmeldung per E-Mail an Lauraschaefer.tt@gmx.de

Der Kurs „Fit und Mehr“ steigt ab 7. Oktober immer mittwochs, 19.30 bis 20.30 Uhr, in der Stadthalle. Es gibt nach leichtem Aufwärmtraining Kräftigungsübungen für Bauch, Beine, Po und Rücken, mit denen nebenbei Koordination und Beweglichkeit trainiert werden. Anmeldung per E-Mail unter bodypower-ssc@web.de

Das Kraftraumtraining findet immer dienstags 19.30 bis 21 Uhr und freitags 17.30 bis 19 Uhr, in der Carl-Gührer-Halle statt. Es läuft das ganze Jahr, außer in den Schulferien. Eine Anmeldung ist nötig. Mitzubringen sind eine eigene Gymnastikmatte und ein Mundschutz, der beim Betreten der Halle getragen werden muss.