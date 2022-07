Sr. Philothea Thanner sagt Danke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es gibt sie, diese Menschen die uns Sonnenstrahlen sind. Es sind nicht Menschen, von der Welt vergöttert. Auch nicht die stolzen und die selbstgerechten. Es sind die Menschen mit den weiten Armen und der breiten Schulter. Es sind die Menschen, die mit ihrem Herzen denken und die das Licht in einem anderen Menschen sehen.

Mit diesen Worten von Sabine Ulrich bedankt sich Sr. Philothea Thanner bei den Menschen unserer St. Gallus Kirchengemeinde, bei allen Menschen Ihrer Heimatgemeinde Tettnang. Eine schöne, erfüllte Zeit konnte Sie noch einmal „zu Hause“ erleben. Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Riedle für die freundlichen Begegnungen und die Meßspenden.

Danke meinen Gastgebern, der Familie Biberger, den Sternsingern der Kolpingsfamilie Tettnang, dem Frauenbund. „Herzlichen Dank meinen Verwandten, meinen Bekannten und Freunden. Allen die meine Zeit in Tettnang gestaltet haben, die besorgt waren und mich versorgten und betreuten. In der kurzen, gehaltvollen Zeit in Tettnang konnte die Schwester Menschen mit weiten Armen und breiten Schultern begegnen. Über Jahrzehnte ist die gewachsene Brücke zwischen Tettnang und Harare-Zimbabwe gestärkt worden und hat viel Licht den Menschen im fernen Afrika gebracht.

Sr. Philothea grüßt nochmals herzlich und sagt „Vergelt’s Gott. Meine Heimatgemeinde lebt in meinem Herzen weiter und ich freue mich, wenn sie mich und meine Anvertrauten in Simbabwe nicht vergessen.“