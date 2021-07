Ein 70-jähriger Fahrer hat am Dienstag gegen 8 Uhr in der Vaude-Straße an einer leichten Steigung angehalten. Anschließend setzte sich sein Wagen ungewollt rückwärts in Bewegung, wo er gegen den einen Renault Zoe einer 22-Jährigen rollte. Laut Polizeibericht entstand an dem Mercedes Sprinter kein Schaden, an dem Renault wird der Schaden von der Polizei auf rund 6000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.