Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wangener Straße. Ein 24-Jähriger wollte laut Polizeibericht mit einem gemieteten Mercedes-Sprinter aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fahren und touchierte dabei aus Unachtsamkeit eine Mauer. Während an der Grundstücksbegrenzung kein Schaden entstand, wird dieser am Sprinter auf rund 4000 Euro beziffert.