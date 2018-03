Springreiter in Krumbach machen sich fit für Saison

Die Wege zwischen den Hindernissen korrekt reiten, den perfekten Absprungpunkt treffen, das Tempo präzise regulieren können: Das sind diejenigen Dinge, die im Springparcours für die entscheidenden Sekunden für Sieg oder Niederlage wichtig sind. Die Springreiter des Reit- und Fahrverein Krumbach wollen genau dies vor dem diesjährigen Saisonbeginn nochmal intensiv trainieren, um an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Hierzu veranstaltet der Verein am kommenden Wochenende, vom 23. bis 25. Februar, einen Springlehrgang mit Marc Bauhofer.

Sowohl Reiter des Krumbacher Vereins als auch Interessierte aus anderen Vereinen können laut Veranstalter daran teilnehmen. Auch Zuschauer sind willkommen und können das Geschehen im bewirteten Reiterstüble mitverfolgen. Trainiert wird am Freitag von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Bauhofer ist ein renommierter Springreiter und Ausbilder aus der Region und kann selbst Erfolge vorweisen.