Sprechstunde „von Frau zu Frau“ in Tettnang

Das Gespräch findet vertraulich unter vier Augen statt und erfordert eine Anmeldung bei Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement unter Telefon 07542 / 51 01 07 (gerne Anrufbeantworter nutzen) oder per E-Mail an

In Tettnang gibt es auf Initiative des Frauennetzwerks eine Sprechstunde unter dem Titel „Von Frau zu Frau“. Dabei handelt es sich um ein Beratungsangebot für alle Frauen, die Fragen und Probleme haben – ob im Job, in der Familie, im Ehrenamt, im Alltag, oder auch, wenn es um neue Perspektiven für die persönliche oder berufliche Entwicklung geht sowie um gesellschaftliche Fragestellungen.

Als Ansprechpartnerin für dieses kostenlose Angebot, das am Donnerstag, 1. Dezember, ab 16 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang stattfindet, konnte das Frauennetzwerk die Frauen- und Familienbeauftragte Veronika Wäscher-Göggerle vom Bodenseekreis gewinnen. Sie wird gegebenenfalls auch an andere hilfreiche Stellen weitervermitteln.