Sportlich ins Neue Jahr mit dem Ski- und Sportclub Tettnang

Der Ski- und Sportclub Tettnang veröffentlicht sein Sportprogramm für den Auftakt des neuen Jahres 2023. Neun verschiedene Kurse sind im Angebot:

Hula Hoop Workout – mit Iris, ab Montag, 9.Januar, 16.30 bis 17.30 Uhr, in der Stadthalle. Taille, Bauch, Rücken, Beckenboden, Po und Beine werden effektiv mit hohem Spaßfaktor trainiert, straffe Haut gibt es noch dazu. Das Hula Hoop Training wird mit klassischen Übungen für den ganzen Körper und Stretching kombiniert. Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet.

Fitness-Dance – mit Thelma, ab Montag, 9.Januar, 17.30 bis 18.30 Uhr, im Foyer der Stadthalle. Tanzen macht Spaß, hält fit, trainiert Herz-Kreislauf, pusht die Fettverbrennung, strafft den Körper und entspannt. Spaßfaktor und Motivation in diesem Group-Training sind massiv hoch. Matte bitte mitbringen.

Zumba – mit Thelma, ab Montag, 9.Januar, 18.30 bis 19.30, in der Stadthalle: vom Latino-Lebensgefühl inspiriertes, dynamisches, begeisterndes und sehr effektives Tanz- und Fitness-Programm mit internationaler Musik und Tanzstilen.

Fit für mich: Rückengymnastik – mit Annette, ab Dienstag, 10.Januar, 16.30 bis 17.30 Uhr, im Foyer der Stadthalle. Wirbelsäulengerechte, abwechslungsreiche Gymnastik mit Musik und Kleingeräten für Männer und Frauen jeden Alters, bietet viel Spaß und Bewegungsfreude und trainiert den gesamten Körper, für Mobilisation, Kräftigung, Koordination, Entspannung, Wohlempfinden und mehr.

Faszien – mit Annette, ab Dienstag, 10.Januar, 17.45 bis 18.45, im Foyer der Stadthalle. Ganzheitliches Faszientraining zum Lockern und Stärken verklebter Faszien für schmerzfreie Bewegung und Verbesserung des Wohlempfindens. Jede rhythmische, federnde Bewegung fördert die Bildung und Erneuerung der Faszien, die gesamte Bindegewebestruktur soll im maximal möglichen Umfang bewegt werden.

Body Power – mit Sonja, ab Dienstag, 10.Januar, 19 bis 20 Uhr in der Stadthalle. Mit fetziger Musik und einfachen Aerobic-Elementen wird aufgewärmt, ein effektives Kräftigungsprogramm (Bauch, Beine, Po, Rücken) bringt die Fettverbrennung so richtig in Schwung. Ein Training, das fit und belastbar macht.

Tanz Dich fit 55 Plus – mit Iris, ab Donnerstag, 12.Januar, 16.30 bis 17.30 Uhr, im Foyer der Stadthalle. Tanzen macht Spaß, hält fit und hilft beim Abnehmen. Es fördert die mentale Fitness, trainiert Herz-Kreislauf, pusht die Fettverbrennung, strafft den Körper und entspannt. Man tanzt sportlich in Turnschuhen zu unterschiedlichen Musikrichtungen in der Gruppe ohne Partner, keine Vorkenntnisse nötig.

Rückenfit – mit Iris, ab Donnerstag, 12.Januar, 17.30 bis 18.30 Uhr, im Foyer der Stadthalle. Kursziele sind Stärkung der Muskulatur, Förderung der Beweglichkeit, Lösen von Verspannungen und Verbesserung der Haltung. Dein Rücken wird sich freuen, bitte Matte mitbringen!

F.I.T. - Funktionelles Intervalltraining – mit Petra, ab Donnerstag, 12.Januar, im Foyer der Stadthalle. Kombination verschiedener effizienter Trainingsmethoden (HIIT, Bodyweight, Functional Fitness) für jedes Leistungs- und Intensitätsniveau und die gesamte Muskulatur. Einsatz verschiedener Hilfsmittel und Motivation der Gruppe sorgen für Abwechslung, Spaß und schnellen Trainingserfolg.