Sportlerinnen aus Kau erleben die Bergwelt

Eine Gruppe des SSV Kau ist vor Kurzem im Großen Walsertal unterwegs gewesen. Bereits seit zwölf Jahren verbringen einige der Mittwochsturnerinnen des SSV Kau ein Hüttenwochenende im Großen Walsertal um zu Wandern.

Los ging es mit der Seilbahn von Sonntag nach Sonntag Stein. Bei idealen Temperaturen und Sonnenschein führte der Weg zunächst über schmale Weg durch mehrere Tobel zur Sterisalpe, auf der Mittagsrast gemacht wurde, teilt der Verein in einem Bericht mit. Danach ging es weiter an blühenden Alpenrosen vorbei zur Alpe Oberpartnum, und wieder abwärts zur Seilbahn. Beim gemütlichen Hüttenabend konnten die Teilnehmerinnen bei Einbruch der Dunkelheit noch die traditionellen Sonnwendbergfeuer beobachten. Am nächsten Tag ging es nach einer kleineren Wanderung zur Propstei St. Gerold auch schon wieder nach Hause, mit Vorfreude aufs nächste Jahr zum Hüttenwochenende.