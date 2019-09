Sportkreis bietet Seminare an

Der Sportkreis Bodensee bietet im Oktober zwei Informationsveranstaltungen für Sportvereine an. Veranstaltungsort ist in beiden Fällen das Vereinsheim des TSV Tettnang, Riedstraße 30. Teilnahmegebühren fallen nicht an.

Am Donnerstag, 10. Oktober, steht ein ARAG-Infoabend zum Thema Versicherungsschutz bei Sportveranstaltungen auf dem Programm. Die Fortbildung des Sportkreises dient dazu, den teilnehmenden Vereinsfunktionären einen allgemeinen Überblick über die Versicherungsschutzinhalte des Sportversicherungsvertrages in Theorie und Praxis zu vermitteln. Außerdem geht Referent Jörg Schlegel, Leiter eines Sportversicherungsbüros, auf die Bedeutung der Kfz-Zusatzversicherung der ARAG ein. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wie Fahrten im Zusammenhang mit dem Vereinsbetrieb – beispielsweise Elternfahrten zu Jugendauswärtsspielen – versichert werden können. Die Veranstaltung wendet sich an Ehren-, neben- und hauptamtliche Führungskräfte in Sportvereinen und Fachverbänden.

Am Donnerstag, 17. Oktober, informiert Lutz Geisler über mögliche Kooperationen zwischen einem Sportverein und einer Schule. Die Teilnehmer – Übungsleiter sowie Vertreter von Sportvereinen, Sportlehrer und Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes – werden über die ersten Schritte der Entscheidungsfindung bis zur Durchführung außerschulischer Angebote informiert. Themengebiete, wie Finanzierung, Versicherung, Steuern, Hauptamtlichkeit, fließen dabei mit ein. Außerdem wird die Zusammenarbeit mit Ganztagsschulen (GTS) vorgestellt.