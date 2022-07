Sportabzeichen 2021 TSV Tettnang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TSV Tettnang hat auch im Jahr 2021 das Sportabzeichen abgenommen. Der Ehrgeiz war wieder enorm, es wurde um jeden cm und jede Sekunde gekämpft. In diesem Jahr konnte Philipp Junginger zum ersten mal in den Reihen der Teilnehmer begrüßt werden. Ein Abzeichen mit Zahl erhielten Gerhard Fischer für 10 Prüfungen und Angelika Schech für 5 Prüfungen. Glückwunsch an alle Sportler und Sportlerinnen und viel Erfolg beim nächsten Mal. Ablegen kann man das Sportabzeichen einmal im Jahr. Es werden keine Bestleistungen ausgezeichnet, sondern die große Leistung über Jahre hinweg kontinuierlich fit zu sein. Foto: Spohn