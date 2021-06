Spontaner Fahrstreifenwechsel endet mit Unfall

Auf etwa 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstag gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Lindauer Straße entstanden ist. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer von der Martin-Luther-Straße an die Kreuzung heran und ordnete sich zunächst an der roten Ampel auf der Linksabbiegerspur ein. Als die Ampel dann auf Grün u schaltete, entschied er sich spontan für einen Fahrstreifenwechsel nach rechts. Dabei er übersah allerdings den von hinten nahenden BMW eines 19-Jährigen. Der junge Mann konnte dann auch nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es in der Folge zur Kollision kam.

An dem VW entstand dabei etwa 3000 Euro, am BMW etwa 4000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde laut Polizeibericht glücklicherweise niemand.