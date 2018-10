Spitzenspiel der Tettnanger B-Juniorinnen kennt keine Sieger

In der Fußball-Oberliga der B-Juniorinnen hat am vergangenen Samstag der TSV Tettnang den derzeit Zweitplatzierten der Liga und sehr gut in diese Saison gestarteten Team TSV Frommern empfangen. Am Ende kam der TSV zwar nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, verteidigte jedoch die Tabellenführung.

Bei sommerlichen Temperaturen zeigten beide Teams laut Vereinsbericht von Beginn an, worum es bei diesem Spiel ging. Auf beiden Seiten wurden die Räume enggemacht und frühzeitig die Zweikämpfe gesucht. Die Gäste überzeugte in der ersten Viertelstunde durch starkes Pressing und die schnellen Spielerinnen Celine Schwarz und Nele Villing. Nach einerm Tettnanger Eckball konterten die Frommerner Spielerinnen blitzschnell. Die sich in der Rückwärtsbewegung befindenden Tettnangerinnen schaffen es nicht mehr, die schnelle Leticia Birkic aufzuhalten, die daraufhin von außen auf den Fünfmeterraum passte. Dort brauchte Celine Schwarz nur noch ins lange Eck einzuschieben (5.).

Die Tettnangerinnen zeigten sich unbeeindruckt und gingen nun früher und aggressiver in die Zweikämpfe. Esther Sittel und Saphira Knoll führten im Mittelfeld das Team an und störten früh. Dadurch schaffte es der TSV, die Frommerner Offensive aus dem Spiel zu nehmen.

In Halbzeit zwei zeigte sich diese Überlegenheit in Form von Torchancen, die jedoch zunächst nicht verwertet wurden. Der TSV Frommern war stets über schnelle Konter gefährlich, die jedoch allesamt von der aufmerksamen Tettnanger Defensive abgefangen werden konnten. In der 60. Minute hatte Ramona Schmid dann den Ausgleich auf dem Fuß, doch landete ihr Freistoßhammer aus 25 Metern nur an der Latte.

Neun Minuten später war es jedoch soweit: Nach einem Zweikampf wurde die eingewechselte Sarah Gruschka im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Alicia Serafini sicher zum 1:1. Die abschließenden Minuten versuchten beide Topteams der Oberliga, nochmal alles nach vorne zu werfen, um den Siegtreffer zu erzielen. Marie Eisele hatte zwei Minuten vor Spielende die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch.

Die Trainer beider Kontrahenten waren sich nach dem Spiel einig, ein sehr gutes B-Juniorinnenspiel gesehen zu haben. Trotz der hohen Außentemperaturen war das Tempo sehr hoch, beide Teams hatten alles gegeben.