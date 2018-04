Spitzenreiter Hegauer FV ist für Tettnang zu stark

Der TSV Tettnang hat am 17. Spieltag der Frauenfußball-Oberliga gegen den Hegauer FV mit 0:3 verloren Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle gerecht und unterstrich einmal mehr seine Ambitionen für den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga Süd. Tettnang dagegen rutschte einen Rang nach unten auf Platz acht, da die direkten Verfolger Boden gut machten.

Die Anfangsphase der Partie war geprägt von hohem Tempo und sofortigem Druck der Gäste aus dem Hegau. Insbesondere die Doppelspitze Luisa Radice und Jana Kaiser brachte die TSV-Defensive enorm in Bedrängnis. So war es bereits in der siebten Minute die Top-Torjägerin der Liga, Luisa Radice, die nach einem langen Ball in die Spitze mit einem gekonnten Heber über TSV-Keeperin Ann-Kathrin Maurer ihr Team mit 1:0 in Führung brachte. Nach der turbulenten ersten Viertelstunde fing sich der TSV etwas und konnte nun die Offensivbemühungen der Gäste eindämmen.

Weitere Torchancen

Dennoch hatte der HFV mehr Spielanteile und arbeitete sich infolgedessen weitere Torchancen, die zunächst nicht verwertet wurden. In der 36. Spielminute hatten die Gäste dann erneut eine Großchance durch Jana Kaiser, die – nachdem sie die TSV-Defensive umkurvt hatte – erneut völlig frei vor dem TSV-Tor auftauchte und sich eine Ecke aussuchen konnte. Ihr Schuss ging jedoch knapp am Tor vorbei.

In die zweite Halbzeit startete der TSV druckvoll. Die ersten Szenen der zweiten Halbzeit spielten sich im 16-Meter-Rauzm des HFV ab, ohne dass die Tettnangerinnen zum Abschluss kamen. In dieser kurzen Aufwindphase gelang es den Gästen ihre Führung auf 2:0 zu erhöhen (Jana Kaiser , 51.). Diese stand erneut frei vor Tettnangs Keeperin und traf dieses mal eine bessere Wahl – der Ball landete im Tor nach einem präzisen Schuss aus dem Sechzehner ins linke Eck.

Der HFV kam im weiteren Spielverlauf zu weiteren Torgelegenheiten durch die starken Radice und Kaiser (62., 70.). Tettnang dagegen konzentrierte sich auf die Defensive und konnte sich kaum Luft für Offensivideen verschaffen. Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut die Top-Goalgetterin der Liga, Luisa Radice, mit ihrem zweiten Treffer zum 3:0-Endstand. Für Radice waren es die Treffer 21 und 22 in der Torjägerliste. „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit viel zu viel Angst gehabt“, so TSV-Trainer Alex Haag nach der Partie. „Wir standen meist zu tief und konnten die Offensive nicht unterstützen. Auch die Kommunikation hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben. Viele notwendige Kommandos haben gefehlt – da waren wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt.“