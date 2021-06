Spitze im Kinderschutz: Wie der TSV Tettnang seine Jugendfußballer sicherer macht

Sportkreisjugend unterstützt Vereine

Die Sportvereine in der Region sind stark am Thema Kindeswohlgefährdung interessiert. Das verdeutlicht die große Resonanz einer entsprechenden Veranstaltung im März, zu der die Sportkreisjugend (SKJ) im Sportkreis Bodensee in Kooperation mit dem Landratsamt, den Caritasverbänden im Bodenseekreis und dem Württembergischen Landessportbund eingeladen hatte. Laut SKJ-Leiterin nahmen insgesamt an die 30 Vereinsvertreter an dem vierstündigen Online-Seminar teil. Darin zeigten Referenten praxisnah auf, welche Anzeichen darauf hindeuten, dass das Wohl von Schutzbefohlenen gefährdet ist. „Ich bin dem Landkreis dankbar, dass er solche Schulungen für Vereine anbietet und den Vereinen auf diese Weise eine wichtige Hilfestellung bietet“, resümierte Werner Feiri, der die Veranstaltung organisiert hatte. (sz)