Spinne und Fliege flüchten vor dem Wischmopp

Mit dem Prädikat „Lesekünstler 2017“ wurde der Buchillustrator und Kinderbuchautor Kai Pannen auf der vergangenen Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Nun gastierte er in der Stadtbücherei Tettnang und überraschte dort vor allem mit seinen umwerfenden Illustrationen aus dem Buch „Mach die Fliege, Biege“.

Bunt, witzig und voll von skurrilen Einfällen ist Kai Pannens gemalte Welt, in der das ungleiche Freundespaar aus Spinne und Fliege seine Abenteuer erlebt, schreibt die Stadtbücherei in einem Bericht. Feinde sind der Wischmopp, der Staubsauger oder gar die eigene Spinnentante. Wie mit einem Vergrößerungsglas zoomt Kai Pannen die eigentlich unscheinbaren Insekten heran und verwandelt sie in phantasievolle Charaktere. Seine Geschichte reiht Episode an Episode, führt die Helden auf der Flucht vor dem Mopp in den Garten, von dort eine Hauswand hinauf und wieder herunter, durch den Rasen auf einen Baum. Überall treffen die beiden auf andere Insekten, deren Charakter Kai Pannen mit Abendkleid, Spiegelglasbrille oder Uniformen Ausdruck verleiht.

Auf dem Boden sitzend und gekleidet in einer Hose wie sein Held Karl-Heinz, bot Kai Pannen eine den Kindern zugewandte Reise durch sein Buch. Ein wenig mehr Pepp hätte man sich für seinen Vortrag gewünscht, was allerdings durch sein freundliches Wesen und die gekonnte, teils bewegte Bilderschau ausgeglichen wurde. Von seinem Publikum war Kai Pannen überaus angetan: Alle Schulklassen waren mit Augen und Ohren voll bei der Sache und glänzten mit ihrem Fachwissen über Insekten. Dem Lob durch Kai Pannen konnten sich die begleitenden Lehrkräfte Elke Sorg von der Schillerschule und Oliver Hirmke von der Janusz-Korczak-Schule nur anschließen.