Spieltag der JSG Bodensee in Biberach

Am 27. November stand für die E-Jugend der JSG Bodensee ein weiterer Spieltag auf dem Programm. Auswärts in Biberach waren die Mannschaften aus Gerhausen und Wangen sowie dem Gastgeber gefordert. Die vier Teams starteten nach einem kurzen Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW Übungskatalog.

Die beiden Gegner aus Gerhausen und Wangen beim 6+1 Handball, waren von der Bezirksqualifikation im Juni gut bekannt. Der TV Gerhausen wurde erster und die MTG aus Wangen war am Ende unter den ersten dreien. Keine leichte Aufgabe also für die JSG! Im ersten Spiel traf man auf keinen geringeren als auf den Favoriten aus Gerhausen. Der TVG nutzte von Beginn an die Fehler der JSG aus und wurde so seiner Rolle gerecht. Am Ende mussten sich die Nachwuchshandballer vom See deutlich geschlagen geben.

Die anschließend, kurze Spielpause nutzen die beiden Trainer Georg Vögele und Bastian Nachbaur, um die jungen Spieler*innen aufzurichten und auf das nächste Spiel vorzubereiten. Die Vorbereitung auf das Derby und den Gegner schien Wirkung zu zeigen. Deutlich verbessert und ebenbürtig präsentierten die JSG im zweiten Spiel gegen die MTG. Hat der Gegner etwa die JSG unterschätzt? Mit zwei schnellen Toren ging man in Führung, ehe das Spiel ausgeglichener wurde.

Die JSG hatte den Kontrahenten aus dem Allgäu über die gesamte Spielzeit am Rande einer Niederlage. Kleinigkeiten entschieden aber über Sieg und Niederlage. Äußerst knapp wurde leider auch das zweite Spiel verloren. Dennoch lässt sich auf dem zweiten Spiel aufbauen. Leistung, Einstellung, Motivation und Wille passen, worauf alle stolz sein können. Viel Zeit bleibt nicht. Kommenden Samstag geht es nach Wangen, zum letzten Spieltag im Jahr 2022.

Glaubt man den Trainern, sind die Kids auf einem sehr guten Weg. Wir werden noch viel Freude an dieser Mannschaft haben! Daher ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich auch der Erfolg dazugesellt. Für die JSG spielten: Sara, Mara, Bente, Evi, Noah, Jonas, Felix A., Adrian, Fynn, Gabriel, Felix G. und Matteo.