Spielend Handball lernen

Tettnang (sz) - Handballbegeisterung in der Grundschule: Unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ fand vor Kurzem in rund 550 Schulen in ganz Baden-Württemberg zum neunten Mal der „Grundschulaktionstag“ statt. Bei diesem Projekt des Handballverbandes Württemberg (HVW), des Badischen Handball-Verbandes (BHV) und des Südbadischen Handballverbandes (SHV) legten rund 30 000 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen das AOK-Spielabzeichen ab. Auch in der Halle Obereisenbach beteiligen sich etwa 40 Zweitklässler der Grundschulen Obereisenbach und Neukirch, die von den Mitgliedern der Handballabteilung des SV Tannau betreut wurden, heißt es in einem Schreiben des Sportvereins.

„Am Grundschulaktionstag werden die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport herangeführt“, sagt HVW-Präsident Hans Artschwager. Um das AOK-Spielabzeichen zu bekommen, machen die Kinder sechs Koordinationsstationen.

Der Dank des Präsidenten gilt nicht nur den Schulen, sondern „ganz besonders unseren Vereinen, die an diesem Vormittag ehrenamtliches Personal stellen und den Tag gemeinsam mit den Schulen organisieren und durchführen“. Der Grundschulaktionstag findet in enger Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg sowie unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann statt.

Hervorgegangen ist der Grundschulaktionstag aus dem „Tag des Mädchenhandballs in der Schule“ im Rahmen des HVW-Projektes „2009 – Jahr des Frauen- und Mädchenhandballs“. Damals war die Teilnahme den Mädchen vorbehalten, erst 2010 durften auch Jungen mitspielen. Das Konzept, Kindern bereits in der Grundschule den Handballsport nahezubringen, wurde inzwischen von anderen Landesverbänden und auch vom Deutschen Handballbund (DHB) übernommen.