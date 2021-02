Spiegel abgefahren und weggefahren

Tettnang (sz) - Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag den Spiegel eines in der Ravensburger Straße in Tettnang geparkten VW touchierte und anschließend wegfuhr. Dabei hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Da an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile aufgefunden wurden, liegt es nahe, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Daimler-Chrysler handelt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 zu kontaktieren.