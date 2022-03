Spendenaktion für Urmel-Kinderkrebshilfe

Der Tettnanger Sensorik- und Bildverarbeitungsspezialist wenglor hat den Urmel Kinderkrebshilfe e.V. mit einer Direktspende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Dies teilt das Unternehmen mit. Mit dem Geld solle betroffenen Familien geholfen werden, krebskranken Kindern Wünsche zu erfüllen, ihren Alltag zu erleichtern oder notwendige Anschaffungen zu finanzieren.

Darüber hinaus erhält Urmel im Rahmen einer Online-Aktion weitere Spendengelder – und zwar für jeden Follower auf den Social-Media-Accounts von Urmel und wenglor im nächsten halben Jahr. Aber nicht nur das Familienunternehmen wenglor spendet, auch die Mitarbeiter selbst und deren Familien können eine Patenschaft übernehmen und somit weitere Unterstützung leisten.

Ende März haben sich Urmel-Vorstand Michael Müller und die wenglor-Geschäftsleitung um Fabian und Rafael Baur zur offiziellen Übergabe des 5000-Euro-Spendenschecks in der wenglor-Firmenzentrale versammelt. Das Überreichen des symbolischen Schecks stellte in diesem Fall aber erst den Anfang einer mehrteiligen Spendenaktion dar, die wenglor in diesem Jahr durchführt. „Das ist ein toller Start, der uns schon jetzt zahlreiche Möglichkeiten gibt, Familien mit an Krebs leidenden Kindern finanziell zu unterstützen und sie etwas zu entlasten“, freut sich Müller. Die wenglor-Geschäftsführer Fabian und Rafael Baur, beide selbst mehrfache Väter, ergänzen: „Als Familienväter können wir uns die Belastungen im Alltag und das Leid, das Krebs bei Kindern mit sich bringt, kaum vorstellen. Daher ist es umso wichtiger für uns, dass wir Betroffenen helfen und diese schwere Krankheit immer wieder ins Bewusstsein rufen – im Unternehmen und darüberhinaus.“

Damit am Ende noch weit mehr als 5000 Euro für Urmel zusammenkommen, zündet wenglor zusätzlich ab Anfang April die nächste Stufe der Aktion: Im Rahmen der Online-Spendenchallenge „weUrmel“ spendet wenglor einen weiteren Betrag an Urmel – und zwar für zusätzlich gewonnene Follower auf den Social-Media-Kanälen von Urmel und wenglor auf Facebook, Instagram und LinkedIn. „Jeder kann hier mitmachen! Teilt die Beiträge zur Aktion in Euren Netzwerken und ermutigt Eure Freunde und Bekannte, einem der Kanäle von Urmel oder wenglor zu folgen“, sagt Baur weiter. Je nach dem, wie viele Follower bis Ende September auf allen Accounts aufsummiert hinzugekommen sein werden, desto höher fällt die Spende aus. „Jeder Follower zählt und hilft dabei, Gutes zu tun.“

Aber nicht nur die Unternehmensführung um Fabian und Rafael Baur möchte Spendengelder generieren im Namen der Unternehmensgruppe, sondern auch die wenglor-Mitarbeiter können persönlich aktiv werden. Jeder Mitarbeiter kann bis Ende September über eine freiwillige Spende direkt an Urmel spenden und so direkt seine finanzielle Unterstützung zusichern. „Wir freuen uns darauf, so viele Mitarbeiter wie möglich für die weUrmel-Spendenchallenge begeistern zu können.“