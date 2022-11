Spenden der Schwäbische.de-Leser helfen auf viele Weisen

Drei ganz verschiedene Projekte sind es, die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung Tettnang“ unterstützt haben. Bei der Aktion „Helfen bringt Freude“ geht es darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das heißt auch mitzuhelfen, dass für Menschen in den betreffenden Regionen Unterstützung da ist, Hilfe zur Selbsthilfe.

Im vergangenen Winter gab es für alle 94 lokalen Projekte in allen Regionen jeweils 4700 Euro. In Tettnang, Meckenbeuren und Kressbronn unterstützten die Spenderinnen und Spender damit Aktionen und Einrichtungen in Brasilien, Guinea und auf den Philippinen. Dabei sind die Projekte sehr unterschiedlich.

Schule für Kinder mit Autismus

Für Heide Kirst und ihr Team in São Leopoldo war das Spendengeld aus Tettnang wichtig, um den Betrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Denn die Corona-Maßnahmen trafen Schulen in Brasilien besonders hart. Und die Pandorga (auf deutsch Drache) ist eine Einrichtung, die nur zum Teil staatlich gefördert wird. Dabei leistet sie einen wichtigen Beitrag für stark autistische Kinder und Jugendliche mit hohem Betreuungsbedarf.

Die Schule in Kassery: Sowohl Brunnen und Elektrizität als auch Bildung will der Verein Djarama aus Meckenbeuren verbessern. (Foto: Djarama)

Diese stammen oft aus sehr armen Familien, in denen Eltern teils keine geregelte Jobs haben. Sie haben die Wahl, ihr Kind selbst rund um die Uhr zu betreuen oder die Stunden, die sie diese bei der Pandorga unterbringen können, arbeiten zu gehen. So kommt wenigstens etwas Lohn in die Familienkasse. Gefördert wird das Projekt auch von den Tettnanger Sternsingern.

Während der Hochphasen der Coronapandemie aber funktionierte auch das nicht mehr, weil die Schule zumachen musste. Mit den Geldern aus Deutschland war Nothilfe in Form von Essenspaketen für Eltern in dem Ballungszentrum möglich – und auch wieder der Start des Schullebens, als die Beschränkungen wieder gelockert worden waren.

Ein Dörfchen in Guinea

Ganz auf dem Land ist dagegen das Dörfchen Kassery in Guinea. Seit 2015 gibt es den offiziellen Verein Djarama in Meckenbeuren, in dem Hilfe für Kassery organisiert wird. Dort stammt Solomon Bah her, der mit seiner Frau Anke auch schon vor Vereinsgründung aktiv war.

In Notzeiten gibt es auch mal Notrationen auf den Philippinen. Doch im Vordergrund steht für KTEP die Hilfe zur Selbsthilfe. (Foto: KTEP)

Der Ort ist weitab vom Schuss. Auf der einen Seite steht der Aufbau der Infrastruktur in Form von Brunnen, Toiletten oder auch Solaranlagen. Auf der anderen Seite ist Bildung ein wichtiges Thema. So sollte mit den Geldmitteln das zweite Lehrerhaus gebaut werden, um eine attraktive Umgebung für Lehrkräfte zu schaffen.

Eine Kressbronner Familie hilft auf Philippinen

Ein Leben ohne KTEP, das Kressbronn Toruil Education Programme, wäre für viele Menschen auf den Philippnen ein ärmeres Leben. Die Kressbronner Familie Kugel steht hinter dem Verein. Zuletzt war die Region durch Unwetter und Naturkatastrophen gezeichnet. Das bedeutet dann akute Nothilfe.

Doch die Idee ist im Grunde eine andere. Denn im Zentrum steht Hilfe zur Selbsthilfe. Das umfasst viele Bereiche, unter anderem eben auch Bildung. Ein Projekt ist ein Solardorf, damit zum einen elektrische Beleuchtung möglich ist, auf der anderen Seite aber auch Kochen mit Strom. Denn das Holz, das immer noch viele dafür nutzen, ist einfach extrem knapp und sehr teuer geworden.