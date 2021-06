Spende fürs Spatzennest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Aktion „Gemeinsam für ein gutes Klima“ kamen dank tollem Wetter, vieler fleißiger Hände und großzügiger Spender 822,29 Euro für das Spatzennest zusammen. An zwei Markttagen gaben die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, die Diakonie Pfingstweid e.V., die Liebenau Teilhabe sowie das Integrationsnetzwerk Tettnang zahlreiche Geschenktüten und -boxen sowie fairen Kaffee aus.

„Und ganz nebenbei haben wir ein Zeichen in Sachen Inklusion und Integration gesetzt", freut sich Melanie Friedrich von der Anlaufstelle. Denn zahlreiche Menschen mit Behinderung halfen bei der Aktion mit, und auch die Inhalte in den Tüten und Boxen zeugten von der bunten Vielfalt in Tettnang.