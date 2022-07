Spende für die Tettnanger Tafel e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Froh und dankbar zeigten sich Klaus Nuber, 1. Vorsitzender der Tettnanger Tafel e.V. und die Schatzmeisterin Andrea Zwießler, als sie am Freitag, den 8. Juli 2022 einen Scheck über 500 Euro bekamen, den Torsten Kowalski, Leiter der neuapostolischen Kirchengemeinde in Tettnang überreichte. Über das Missionswerk, „human aktiv – Das Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland e.V.“ hatte er die Spende beantragt, um mit seiner Gemeinde die wichtige Arbeit der Tafel vor Ort zu unterstützen. Im Herbst werde man innerhalb der Gemeinde dann auch wieder Lebensmittel und Hygieneartikel sammeln, so Torsten Kowalski. Bei der Besichtigung des Tafelladens wurden einerseits die Sorgen des Vorstands deutlich, dem ansteigenden Kundenstamm weiterhin gerecht werden zu können: Pro Öffnungstag gelte es momentan circa 60 Kunden zu bedienen, die sich durch den sehr preiswerten Einkauf auch ein Stück Würde bewahren könnten. Die eingesammelten Lebensmittel reichen aber nicht mehr aus, man müsse Waren zukaufen. Aber – so Klaus Nuber – er sei auch sehr dankbar für die unermüdliche Arbeit der ehrenamtlichen Teams, die nach der schweren Coronazeit den Betrieb wieder mit Freude und viel Einsatz unterstützten. Auch eine Dolmetscherin sorge dafür, dass sich die neuen Kunden aus der Ukraine im Tafelbetrieb zurechtfinden. Man freue sich aber weiterhin über tatkräftige Helfer, oder Warenspenden, so Andrea Zwießler.