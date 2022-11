Spende an den Tafelladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 10b der Realschule Tettnang nahm durch die Bewirtung bei der letztjährigen Entlassfeier der Zehntklässler einiges für die Klassenkasse ein und spendete diese nun an den Tafelladen in Tettnang. Stellvertretend für die Klasse überreichten die Schülerinnen Milena Weiß (auf dem Bild links) und Klara Grabher (rechts) Nutella-Gläser im Wert von 50 Euro und 100 Euro in bar an Frau Petra Hummel (Mitte) vom Tafelladen. Foto: Nora Bailer