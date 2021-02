„Special Choice“ besteht aus fünf Musiker, aus zwei Ländern – und sie bilden eine Band

Norbert Dehmke ist Flötist, Saxofonist, Klarinettist und Komponist. Er lebt in Bregenz , arbeitet aber seit Jahrzehnten auch mit Musikern aus Tettnang und Oberschwaben zusammen. Für das Projekt „Special Choice“ hat er zwei in Tettnang lebende Kollegen an Bord geholt: den Pianisten Martin Giebel und den Gitarristen Gunther Schreiber. Beide unterrichten an der städtischen Musikschule. Die Brüder Andieh und Heiner Merk ergänzen am Schlagzeug und am Kontrabass das Quintett „Special Choice“.

Als erstes Programm entstand im Jahr 2018 – „My new Standard" . In Form und Stil sind die Kompositionen von Norbert Dehmke beeinflusst von den Jazzstandards der späten Zwanziger- bis Fünfzigerjahre, erklärt das Quintett der Mitteilung. Die CD versammelt Straight Ahead Jazz und Blues, Jazzballaden, Bossa Nova, Gospel, Latin, Rhythm Changes in Songs mit melodiöser Musik und überraschenden Wendungen. Obwohl sich die Songs in ihren Formaten am klassischen Mainstream orientieren, handelt sich ausschließlich um Eigenkompositionen, heißt es weiter.

Geprobt wurde teilweise in der Musikschule Tettnang, bei Martin Giebel und in Bregenz. Dort entstand auch die CD. Erste Auftritte folgten im Jazzclub Lindau, im Landesmuseum Vorarlberg oder auf dem Jazzfestival in Feldkirch. Die CD, ursprünglich vor allem als Visitenkarte oder zum Verkauf nach Live-Auftritten gedacht, ist durch die Corona-Pandemie derzeit die einzige Möglichkeit, das Programm zu genießen. Bekanntlich gibt es seit März 2020 keinerlei Auftrittsmöglichkeit für Bands.

Alle Musiker haben jahrzehntelange Erfahrung auf ihren Instrumenten in Dutzenden von Bands und Ensembles und kennen sich durch lange Zusammenarbeit in diversen Projekten wie etwa „Dehmke-Merk-Schreiber“, „Mahdi Milla's Rhythm and Jazz Company“ und anderen.

Gunther Schreiber griff für die CD erstmals nach zwanzig Jahren wieder zu seiner Jazz-Gitarre „Gibson ES 175“, Norbert Dehmke spielt auf zwölf unterschiedlichen Saxofon- und Flöteninstrumenten. „Für diese spezielle Art Musik sind Musiker gefragt, die flexibel und einfühlsam mit dem komponierten Material umgehen können und sich musikalisch gut ergänzen“, resümiert er auf der CD.