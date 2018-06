SPD will bezahlbaren Wohnraum in Tettnang schaffen

Auf ihrem Weg durch die Ortschaften haben die Tettnanger Sozialdemokraten unter Führung ihrer Vorsitzenden Siglinde Roman am Donnerstagabend in Kau Station gemacht. Auch wenn die Beteiligung der speziell angesprochenen örtlichen Bürger überschaubar war, entwickelte sich im „Ranken“ eine spannende Diskussion zu Problemen, die in der gesamten Stadt nach Lösungen rufen. Dabei brennt die Frage, wie in Tettnang bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, offenbar vielen jungen Familien und Alleinerziehenden auf den Nägeln. Die Sozialdemokraten wollen sie deshalb im bevorstehenden Kommunalwahlkampf zu einem ihrer Schwerpunktthemen machen.

Wo klemmt’s in Tettnang? An vielen Ecken, wenn man ein Resümee des Abends ziehen will. Vom öffentlichen Personennahverkehr, über die unterschiedlichen Ladenöffnungszeiten, die Innenstadtgestaltung und Umfahrungsstraßen bis zum aktuellen Geschehen an der Spitze des Regionalwerks reichte die Palette, vor allem aber fehlender bezahlbarer Wohnraum waren die beherrschenden Themen. Die Mieten sind zu hoch und der Erwerb von Eigentum ist zu teuer, wurde kritisiert. Vor allem junge Familien (die nicht erben) oder Alleinerziehende mit Kind/ern haben kaum eine Chance, wenn sie zu den Normalverdienern gehören, war der Tenor.

„Betriebswohnungsbau“ animieren

Weil man von örtlichen Bauträgern an Aktivitäten für dieses Klientel nichts höre, regte der zweite Vorsitzende Hermann König die Gründung einer Städtischen Wohnungsbaugesellschaft an, wie es sie in Ravensburg und Friedrichshafen gibt. Ein anderer Vorschlag: Firmen oder Einrichtungen vor Ort wie die Stiftung Liebenau zum „Betriebswohnungsbau“ zu animieren. Wie Willi Bernhard ankündigte, haben die „vier zusammen“ aus Tettnang, Langenargen, Kressbronn und Meckenbeuren eine Veranstaltung zum Thema „Wohnen“ mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis (KBG), Wolfgang Sigg, geplant.

Wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, erläuterte Hermann König am Beispiel Freiburg, wo die Stadt auf einem ehemaligen Kasernengelände ein „Öko-Muster-Wohngebiet“ für sozialen Wohnungsbau entstehen lässt. Möglichkeiten gebe es - auch unter den gegenwärtig nicht besonders guten Rahmenbedingungen, allein der Wille entscheide, meinte er. Im gesamten Bodenseekreis, so Willi Bernhard, gebe es Hunderte junger Ehepaare, die gerne bauen würden, noch bevor sie Kinder hätten. Das scheitere aber an Vorgaben und Einschränkungen der Gemeinden. Dabei wurde Kritik am Tettnanger Punktesystem bei der Vergabe von Baugrund laut, der vereinzelt als „diskriminierend“ bezeichnet wurde. Ein Losverfahren, so eine Teilnehmerin, wäre gerechter gewesen. Diesem Vorschlag konnte neben anderen Stadträtin Birgit Butt nichts Positives abgewinnen, die an die Schwierigkeiten erinnerte, die die Stadt habe, Bauland zu erwerben.

Beim Thema B 30 neu wurde angeregt, sich zusammen mit den Meckenbeurer Kollegen an einen Tisch zu setzen, um zu erfahren, was auf Tettnang im Falle der einzelnen Varianten zukommt. Zum massiven Führungswechsel im Regionalwerk wüsste man gerne mehr über die Hintergründe der Demissionen der fast kompletten Führungsriege. Vorgeschlagen wurde, den regionalen Energieversorger in die Stadtwerk am See, die ohnehin schon Partner ist, aufgehen zu lassen.