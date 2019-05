SPD diskutiert über Stadtentwicklung

Die Tettnanger SPD hat sich vor einigen Tagen zu einer Sitzung im Sportheim Ried getroffen. Stadtrat Hermann König berichtete aus dem Gemeinderat. Es entwickelte sich eine rege Diskussion rund um die von der SZ gestellten Fragen zur Stadtentwicklung in Tettnang, wie die SPD berichtet.

Außerdem waren Mitglieder der SPD beim Städtlesmarkt auf dem Bärenplatz, um im Rahmen des Wahlkampfs zu den Gemeinderatswahlen, Kreistagswahlen und Europawahlen das Gespräch mit den Tettnangern zu suchen.

Am vergangenen Sonntag wurde, wie die SPD schreibt, vor allem die Verkehrssituation in der Tettnanger Innenstadt, die weitere Stadtentwicklung inklusive des Neubaus einer Stadthalle, aber auch der Ausbau der Sportstätten diskutiert. Die SPD habe „gute Ideen im Gepäck für den nächsten Gemeinderat, der am kommenden Sonntag, 26. Mai, gewählt wird“, heißt es in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten weiter.