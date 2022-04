SPD-Abgeordnete Engelhardt trifft Bürgermeister Bruno Walter

Besuch aus Berlin: Die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt hat sich am Montag mit Bürgermeister Bruno Walter im Tettnanger Rathaus getroffen, so heißt es in einer Mitteilung der Politikerin. Im Mittelpunkt des Gesprächs der beiden Politiker hätten Themen wie die Stadtentwicklung, bezahlbarer Wohnraum, Bürgerbeteiligung, die Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestanden.

Jede Kommune habe eigene Herausforderungen zu bewältigen und lokale Besonderheiten zu berücksichtigen. Um sich davon einen Eindruck zu verschaffen, besuche die SPD-Politikerin regelmäßig Gemeinden in ihrem Wahlkreis. „Tettnang ist eine Stadt mit langer Geschichte und einer engagierten Stadtgesellschaft, die gemeinsam mit der Verwaltung dafür sorgt, dass der Charme der Hopfenstadt weit über die eigenen Grenzen ausstrahlt“, stellt Engelhardt laut der Mitteilung fest.

Wohnungsbau: Verfahren vereinfachen

Die drittgrößte Kommune im Bodenseekreis verfüge über einen sehr gut und breit aufgestellten Mittelstand sowie eine Verwaltung mit tollen Mitarbeitern, die gerne für die Bürger da seien, zitiert Engelhardt Bürgermeister Bruno Walter.

Ein Dauerthema auch in Tettnang sei der Wohnungsbau. Engelhardt und Walter stimmten darin überein, dass zukünftig mehr und besonders nachhaltig gebaut werden müsse, heißt es in der Mitteilung. Zudem müssten Vergabe- und Genehmigungsverfahren vereinfacht werden, um Bauvorhaben schneller umsetzten zu können. „Aktuell sind 500 bis 700 Wohnungen in Tettnang im Bau beziehungsweise in Planung“, habe Bürgermeister Bruno Walter gesagt.

Bedeutung von Beteiligung

Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien engagierte Bürger und verschiedene Beteiligungsformate von großer Bedeutung. In dem Punkt sei Tettnang vorbildlich, so die SPD-Politikerin in ihrer Mitteilung. Das zeige sich besonders im Bereich der Integration, habe Bürgermeister Bruno Walter angemerkt: „Das Integrationsnetzwerk leistet gemeinsam mit der Verwaltung seit Jahren tolle Arbeit.