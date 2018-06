Spatenstich: Zwisler-Häuser als Erweiterung der Stadtmitte

Vier Generationen der Tettnanger Familie Zwisler haben am Dienstag mit Spaten den offiziellen Start für die beiden Neubauten auf dem Gelände der Wilhelm/Bahnhofstraße mit insgesamt 18 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten gegeben. Einziehen werden dort die Zahnarztpraxis Schupp und das Versicherungsbüro Riedle. „Um den Familienstandort zu erhalten, wollen wir die Einheiten nur vermieten“, sagt Hermann Zwisler. Sein Dank galt seinem Vater, der er es ermöglicht habe, dass das alte Hofgut neue Formen annehmen kann. „Das Bessere muss dem Guten weichen“, richtete Hermann Zwisler Senior die Worte an die Umstehenden, zu denen Firmenangehörige ebenso wie Architekten und Planer gehörten. Bürgermeister Bruno Walter lobte das Bauvorhaben, „das eine Erweiterung der Stadtmitte darstellt“ und Wohnraum bietet. „Nur wenn Menschen wie Sie bereit sind zu investieren, kann ein Stadt davon profitieren“, so das Stadtoberhaupt. Zwisler dankte auch Projektleiter Fabian Höfele:„Durch Ihre fachliche Kompetenz sorgen Sie dafür, dass ich ruhig schlafen kann.“ (ab)