Sparkasse spendet Spülmaschine

„Hygiene wird bei uns ganz groß geschrieben“, sagt Klaus Nuber von der Tettnanger Tafel. Damit die im Verkauf des Tafelladens benötigten Körbe, Kisten und Tabletts immer hygienisch einwandfrei und sauber sind, bekam die Tafel eine professionelle Winterhalter-Spülmaschine. Finanziert wurde das Gerät durch eine 6.000-Euro-Spende der Sparkasse Bodensee. Offiziell wurde die Spülmaschine jetzt beim Hersteller des Gerätes, der Firma Winterhalter, an die Tafel übergeben.

Die Spende stammt, wie Nils Hoffmann, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse, bei der Übergabe erläuterte, aus dem Reinertrag der Sparform „PS-Los Sparen und Gewinnen“. Im Jahr 2022 konnten im Geschäftsgebiet der Sparkasse Projekte von gemeinnützigen Institutionen und Vereinen mit insgesamt über 130.000 Euro gefördert werden, teilt das Geldinstitut mit. Auch die Stiftergemeinschaft der Sparkasse sei auf die aktuelle Situation der Tafel aufmerksam geworden und habe zusätzlich noch 1000 Euro für den laufenden Geschäftsbetrieb gespendet.

Die Firma Winterhalter stellt gewerbliche Spülsysteme her. Rudi Seubert, Geschäftsführer der Winterhalter Deutschland GmbH, bringt auf den Punkt, was das Gerät, das der Tafel jetzt zur Verfügung gestellt wurde, von Haushaltsspülmaschinen unterscheidet: „Das Gerät spült in zwei Minuten hygienisch sauber“. „Seit drei Jahren ist Hygiene ein besonders wichtiges Thema“, erzählt Klaus Nuber von der Tettnanger Tafel.