Spätlese spielt beim Besenwirt Oßwald

Das Ensemble Spätlese aus Neukirch ist am Mittwoch, 20. Juli, ab 19 Uhr in der Besenwirtschaft Oßwald in Zimmerberg zu sehen und hören.

Hinter der Spätlese verbirgt sich eine gemischte Gruppe von rund 35 Spätberufenen, die erst im Erwachsenen-Alter ein Instrument erlernt haben sowie Wiedereinsteiger, die vor langer Zeit mal ein Instrument gespielt haben. Zwischen 25 und 75 Jahren sind die Ensemble-Mitglieder alt, denen es riesigen Spaß macht, zur Freude anderer und für sich selbst zu musizieren.

Wer reinschnuppern will: Geprobt wird jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Josef-Zacher-Saal in Neukirch hinter der Feuerwehr.