Spätlese erfreut einmal mehr in St. Johann Tettnang

Vom schönen Wetter begünstigt war vor Kurzem am Sonntagnachmittag ein Konzert, das die Bewohner von St. Johann jedes Jahr aufs Neue zu begeistern weiß. Zu Gast war in der Tettnanger Einrichtung die Spätlese Neukirch für ein kleines Konzert. Alle haben mitgesungen und sogar getanzt, „wir wurden mit kühlen Getränken und der Freude der Bewohner belohnt“, so gibt es die Formation aus Neukirch weiter, deren Mitgliedern dieser Auftritt besonders am Herzen liegt.

Hinter der Spätlese verbirgt sich eine gemischte Gruppe von rund 35 Spätberufenen, die erst im Erwachsenen-Alter ein Instrument erlernt haben sowie Wiedereinsteiger, die vor langer Zeit mal ein Instrument gespielt haben.

Zwischen 25 und 75 Jahren sind die Ensemble-Mitglieder alt, denen es riesigen Spaß macht, zur Freude anderer und für sich selbst zu musizieren.

Wer reinschnuppern will: Geprobt wird jeden Mittwoch ab 19 Uhr im Josef-Zacher-Saal in Neukirch hinter der Feuerwehr.