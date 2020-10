Spätes Tor schockt TSV-Fußballerinnen

In einem stark umkämpften zweiten Saisonspiel sind die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang erneut ohne Punkt geblieben. Beim TSV Amicitia Viernheim gab es eine knappe 1:2-Niederlage.

Die Bedingungen waren trotz viereinhalbstündiger Anreise gut und die Stimmung gelöst. Und dementsprechend starteten die Tettnangerinnen auch stark in die erste Halbzeit. Über 30 Minuten stellten sie gegnerischen Passwege konstant zu, gewannen Zweikämpfe und ließen den Ball gut zwischen den Reihen zirkulieren. Immer wieder wurde die eigene Spitze in Szene gesetzt, während dem Gegner nicht viele Torchancen ermöglicht wurden.

In der 40. Minute dann der Rückschlag für die Tettnangerinnen. In Folge eines stark gespielten Angriffs der Viernheimerinnen wurde der Ball auf Svenja Lüger quergelegt, die alleine vor dem Tor zum 1:0 traf. Doch die Tettnangerinnen ließen sich nicht unterkriegen und bekamen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Foul an Alica Reiner einen Freistoß an der 16er-Kante. Mona Blank nahm sich ein Herz und versenkte den Ball kompromisslos im Netz.

Die zweite Halbzeit startete wie schon die erste, aus Tettnanger Sicht sehr konstant. Dann Mitte der zweiten Halbzeit ein kurzer Schreckmoment. Die Viernheimer Stürmerin setzte sich auf der Außenbahn durch, legte den Ball quer, wo dieser per Direktabnahme aufs Tor gefeuert werden konnte. Im letzten Moment jedoch kam Alicia Serafini auf der Linie an den Ball und konnte ihn spektakulär klären. Nun wurde das Spiel immer härter und beide Mannschaften kamen zu guten Chancen. In der 85. Minute jedoch reagierte erneut Svenja Lüger schnell, konnte einen Fehler im Tettnanger Aufbauspiel ausnutzen und versenkte den Ball unhaltbar zum 2:1 im Tor. Jegliche Bemühungen seitens des TSV blieben erfolglos. Nun gilt es, auf die insgesamt starke Leistung weiter aufzubauen und im Heimspiel gegen den FC Freiburg-St. Georgen (Sonntag, 14.15 Uhr) die ersten drei Punkte einzufahren.