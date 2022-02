Sozialwohungen sind in Tettnang stark gefragt – Doch nicht jeder darf dort einziehen

Die Wohnungsnot in der Region ist groß. Wohnungssuchende müssen meist mehrere Monate einplanen, bis ein neues Zuhause gefunden ist. Wer nur ein geringes Einkommen hat, hat kaum eine Chance, auf dem regulären Wohnungsmarkt eine bezahlbare Bleibe zu finden. Die Rufe nach mehr sozialem Wohnbau wurden deshalb in den vergangenen Jahren immer lauter. Doch um überhaupt in eine Sozialwohnung einziehen zu dürfen, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein.

Sozialwohnungen dürfen grundsätzlich nur an Menschen vermietet werden, die einen sogenannten Wohnberechtigungsschein vorweisen können. Dieser ist an eine Einkommensgrenze gekoppelt, die das jeweilige Bundesland festlegt. Hintergrund ist, dass Sozialwohnungen Menschen mit niedrigem Einkommen vorbehalten sind, um diesen die Wohnungssuche zu erleichtern. Nur wenn der Interessent einen solchen Schein hat, darf ein Vermieter einen Mietvertrag für eine Sozialwohnung abschließen.

Beantragt wird der Wohnberechtigungsschein bei der zuständigen Gemeinde. In Tettnang werden jeden Monat etwa vier bis fünf Wohnberechtigungsscheine ausgestellt, teilt Stadt-Pressesprecherin Judith Maier mit – „Tendenz steigend.“ Die Antragsteller müssen dafür entweder ihren Wohnsitz bereits in Tettnang haben oder eine Sozialwohnung in Tettnang in Aussicht haben, in der sie zukünftig wohnen möchten.

Wie hoch das Einkommen maximal sein darf

Für einen Ein-Personen-Haushalt liegt die maximale Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein in Baden-Württemberg derzeit bei 51 000 Euro brutto jährlich. Das Jahreseinkommen wird von der Gemeinde anschließend für den Antragsteller und für jeden seiner Haushaltsangehörigen gesondert festgestellt und zu einem jährlichen Gesamteinkommen zusammengerechnet. Liegt dieses unterhalb der festgelegten Grenze, wird der Wohnberechtigungsschein ausgestellt, der dann landesweit gilt.

Er ist jeweils ein Jahr gültig und muss danach wieder neu beantragt werden. Dies sei so geregelt, da es ja sein könne, dass sich das Einkommen zwischenzeitlich verändere und die Berechtigung dadurch erlischt, erklärt Judith Maier. Auch kann mit einem Wohnberechtigungsschein nicht jede Art von Sozialwohnung angemietet werden. Je nachdem, wie viele Personen dem Haushalt angehören, gibt es eine festgelegte Wohnungsgröße und Anzahl an Wohnräumen.

Auch dazu enthält der Wohnberechtigungsschein entsprechende Angaben. Die Parameter dafür legt das Land fest, diese richten sich nach dem Förderjahr, in der die Sozialwohnung gefördert wurde, und der Anzahl der Haushaltsangehörigen. Die vorgegebene Größe darf nur um maximal fünf Quadratmeter überschritten werden.

Warum der Wohnberechtigungsschein nur bedingt hilft

Der Wohnberechtigungsschein soll die Wohnungssuche für Einkommensschwache erleichtern. Doch eine Garantie ist auch dieser noch lange nicht. Denn wer einen Wohnberechtigungsschein hat, hat nicht automatisch Anspruch auf eine Sozialwohnung. Um die Wohnungssuche muss sich der oder die Wohnungssuchende trotzdem selbst kümmern – und um fündig zu werden, müssen zunächst genügend Wohnungen verfügbar sein. Genau darin liegt eines der Hauptprobleme in Tettnang. „Es gibt ein Vielfaches mehr Interessenten als Wohnungen“, so Judith Maier.

Viele Wohnungen sind zu teuer Yonas Semere

Wie schwierig es ist, in Tettnang und Umgebung eine Wohnung zu finden, davon kann auch Yonas Semere ein Lied singen. Seit dem Jahr 2017 lebt der aus Eritrea stammende junge Mann in Tettnang. Rund zwei Jahre lang wohnte er in der Emil-Münch-Straße bei den ehemaligen Schwesternwohnheimen. Nachdem diese geräumt werden mussten, kam er zwischenzeitlich in einer anderen Wohnung unter, die er jedoch ebenfalls wieder verlassen musste. Aktuell lebt er in einer städtischen Unterkunft im Oberhof.

Anfragen bleiben unbeantwortet

Der 27-Jährige macht eine Ausbildung zum Elektriker, er würde gerne in eine eigene kleine Wohnung ziehen. Seit Monaten ist er schon auf der Suche, vor allem im Internet habe er sich auf diversen Portalen nach einem neuen Zuhause umgesehen, erzählt er. „Ich suche nur eine kleine Ein-Zimmer-Wohnung für mich“, sagt Yonas Semere. Auf seine E-Mail-Anfragen erhält er oftmals gar nicht erst eine Antwort.

Einige Besichtigungstermine habe er schon hinter sich, doch auch diese seien bisher ohne Erfolg geblieben. „Viele Wohnungen sind zu teuer“, sagt er. Und auch nach Besichtigungsterminen habe es schon die Situation gegeben, dass er von den Vermietern einfach keine Rückmeldung mehr bekomme.

Die letzte Rettung vor der drohenden Obdachlosigkeit ist für viele das Projekt „Herein“ von der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Die kirchliche Wohnraum-Offensive konnte in der Bodenseeregion bereits mehr als 200 Menschen mit Wohnraum versorgen. Die Caritas als Projektträger fungiert dabei als eine Art Vermittler zwischen Vermietern und Mietern. Es werden gezielt Eigentümer von Wohnungen oder Häusern gesucht, die vermieten möchten. Die Caritas übernimmt im Gegenzug sowohl die Vermittlung der Mieter als auch die spätere Betreuung und garantiert außerdem die Miete.

Die Kontakte für das Projekt entstehen häufig durch die sozialen Fachdienste bei den Kommunen. Diese helfen häufig auch schon bei Behördengängen und beispielsweise der Beantragung eines Wohnberechtigungsscheins. Auch Yonas Semere steht in Kontakt zu Sozialarbeiter Markus Eckhardt, mit dessen Hilfe er auch seine bisherigen Wohnungen gefunden hat. Er wolle weitersuchen, sagt er, notfalls auch außerhalb von Tettnang in umliegenden Kommunen.