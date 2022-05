Southmade lassen den „King“ im Flieger aufleben

Die Band Southmade spielt am Samstag, 14. Mai, ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang. Die Rock’n’Roll Band aus Vorarlberg bietet Musik in den Genres Rock’n’Roll, Country, Blues und Evergreens. Präsentiert wird das Repertoire mit Gitarre, Klavier, Bass und Drums und mit Songs von Carl Perkins, Gene Vincent, Johnny Cash bis hin zum King of Rock’n’Roll Elvis Presley. Zudem lassen eine Vielzahl von Eigenkompositionen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.